中国向巴基斯坦赠送50万剂新冠疫苗

巴基斯坦外交部长沙赫·马哈茂德·库雷西（Shah Mahmood Qureshi）周四（1月21日）表示，中国将向巴基斯坦提供50万剂新冠疫苗。报道指，中国在亚洲除巴基斯坦外，已向菲律宾、柬埔寨和缅甸三国表示将提供中国新冠疫苗。

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巴基斯坦外长库雷西周四在推特上表示，“巴基斯坦非常赞赏中国向巴基斯坦提供50万剂疫苗。” ，他在稍早前向记者说，中国已承诺向巴基斯坦提供首批50万剂免费疫苗，疫苗将于1月底前运抵巴基斯坦。同时，北京还承诺在2月底之前再向该国运送一百万剂新冠疫苗。库雷西说，巴基斯坦目前已获得了使用中国新冠疫苗的紧急授权。

据法新社报道，巴基斯坦自去年2月首次检测出新冠病毒感染病例以来，共记录累计感染病例527,146例，新冠死亡超过11,000例。

法国”十字架报“周三相关报道指，中国自冬季以来在世界各大洲展开疫苗外交，推销或捐赠中国研发的国药、科兴为主的两个新冠疫苗，以此为其地缘政治服务，而临近的东南亚地区、因其重要的地缘战略价值而成其重点，在中国外长王毅最近对东南亚的访问中，中国已承诺向柬埔寨、缅甸和菲律宾提供30万至500万剂不等的中国新冠疫苗。

报道指，巴基斯坦是中国在亚洲关系最紧密的盟友国家之一，多年来中国重点向该国提供巨额援助，支持其大型基础设施建设，为该国的道路、能源电力及港口建设提供投资。