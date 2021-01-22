秘密放弃东京奥运？先过菅义伟这一关

冠状病毒疫情尚未消退。去年因疫情挪至今夏的东京奥运会如何举办？闭门举办？虚拟举办？东京主办方与奥委会的“脑洞”受到考验。在秘密取消的传言中，日本首相菅义伟表示要把东京奥运会办成“人类战胜冠状病毒的标志”。

广告 继续浏览后续

日本首相菅义伟周五1月22日重申打算在今年夏天举办东京奥运会，尽管有报道称日本政府已经秘密放弃了这一想法。

菅义伟今天在议会表示，他决心在东京举办一届 "安全"的奥运会，作为 "人类战胜新冠状病毒 "的标志。

东京-2020奥组委也在一份声明中说，与日本政府和东京市、国际奥委会(IOC)及国际残奥委会(IPC)一起"全神贯注"地筹备举办今夏东京奥运会(7月23日至8月8日)。

据英国《泰晤士报》周四援引日本执政联盟内部消息说，由于冠状病毒在全球包括日本复发，日本政府已经秘密表示无法举办今年的夏季奥运会。该报说，为了挽回面子，日政府会设法确保东京在巴黎-2024年和洛杉矶-2028年之后，举办2032年奥运会。

日本政府副发言人酒井真武表示，《泰晤士报》的文章 "没有任何真实的内容"，而在悉尼，澳大利亚奥委会老板马特-卡罗尔称，有关取消东京奥运会的信息是 "毫无根据的谣言"。

但是东京-2020的理事长武藤敏郎周二向法新社表示，"举办奥运会是我们的不变的方向"，但他不排除东京奥运比赛可能会闭门进行或限制观众数量。