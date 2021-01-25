法国科委会：英国变种病毒三周内可颠覆局面将堪比二次大流行

1月24日晚间，法国科学委员会主席德尔福来西用灵活的语言，让包括政府在内的各方明白，若法国仍然沉浸在“短暂的安全幻象”当中，那么不久之后，英国新冠病毒的变种将引发堪比二次大流行病的景象。

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法国学校的春季假期将从2月6日开始，德尔福来西表示，鉴于英国病毒变种按照目前速度来看，将在几个星期的时间内，占领巴黎地区15%左右的病患比例，或将把疫苗有效性减弱40%的南非变种在全法国已占大约1%，巴西变种也在通过法属圭亚那和葡萄牙敲打着法国的大门，因此建议全国不同学区的学生统一时间，集体放假，假期延长一周，形成一种“类似于禁足的形式”，减少校内病毒的传播。

德尔福来西委婉指出了第三次禁足的必要性，但也明确表示，决策权在政府，且“就算第三次禁足，结果也会和之前一样，是人类败给病毒”，“但并不会是政策层面的失败”。

目前法国政府面临封禁与否的极大压力，德尔福来西虽然照顾到了政府，但他对于法国疫情严重性的评估，却没有任何含糊：“如果继续什么都不做，法国到了三月中旬，将处于一个十分艰难的境地”，“病毒的变种，在三周之内，可以颠覆现有局面”。他还指出，四月中旬，将只有6百万到8百万法国人接种疫苗，而非此前卫生部所说的，三月底9百万，四月底2千万人。德尔福来西称，到时气温回暖，疫情可能被抑制，但之前的三个月，还是要压住病毒的扩散，同时对疫苗稍作修改，应对疫情。