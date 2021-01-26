世卫组织执委会闭幕， 下届秘书长人选成为关注焦点

世界卫生组织执委会议1月26日闭幕，这次会议的焦点在于美国终止退出世卫及强调世卫改革。由于世卫秘书长谭德塞明年首任任满，美国等国家对秘书长人选角力将是未来一年国际公共卫生政治大事。

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世卫秘书长5年一任，谭德塞首任将在2022年届满。美国及欧盟现在表示支持世卫组织，但是否支持谭德塞连任，有待观察。根据世卫初步安排，秘书长选举程序在今年4月启动，将通知各会员国提出秘书长 候选人、8月至10月候选人出席各区域的委员会议，世卫约在10月公布候选人名单，如果有多国提出候选人，第一次候选人论坛在11月进行，等执委会成员国听取候选 人愿景说明后，2022年第一季可望提出最终3位候选人 名单，再由194会员国在2022年世卫年会上投票。

中央社报道，这次会议逢美国新旧政权更迭，新总统拜登1月20 日上任后签署终止前总统特朗普的退出世卫程序，另指派美国国家过敏与传染病研究院院长佛奇出任世卫执委会的美国代表团团长。

佛奇1月21日在世卫执委会上发言时表示美国将重启美国政府人员与世卫的合作，他称呼谭德塞是亲爱的朋友，也强调美国将与各成员国共同努力，进一步推进世卫必要的改革。

世界卫生组织执行委员会主要职责是执行世界卫生大会决定和政策，并向世卫大会提供建议，第148届执委会议在1月26日结束。