世卫专家展开疫源调查 谭德塞请求中国支持

世界卫生组织国际专家小组1月28日结束在中国的两周隔离，将展开病毒溯源工作，在美国要求“非常有必要查清真相”下，世卫秘书长谭德塞28日表示已向中国请求支持专家组所需的访视及资讯。法国观点周刊28日表示：专家大客车开往什么地方调查也不清楚；无法保证他们可以进入武汉病毒实验室和华南海鲜市场进行调查。另外世卫专家组调查多少时间也不知道；而2021年春节假期放假时间从2月11日就开始了，开始后的一个星期一切都将停下来。

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世界卫生组织（WHO）国际专家组一行约13人在1月14日抵达武汉，依规定接受为期14天隔离，28日隔离期满，专家们离开隔离饭店即将展开新冠溯源工作。

自疫情爆发，国际要求前往武汉实地调查研究病毒起源及传播途径呼声高涨，中国终于在2020年底同意世卫专家小组前往，许多国家在上周的世卫执行委员会议上强调溯源工作需保持透明，新上任的美国拜登政府更在专家解除隔离前表达立场。

白宫发言人普萨基（Jen Psaki）1月27日说，有关病毒如何出现、继而扩散到全世界，“我们非常有必要查清真相”。她强调，美国特别关注“中国有些消息来源”散播“假消息”。

在美国发声后，谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日表示，已与中国国家卫生健康委员会主任马晓伟通话，双方针对病毒溯源任务进行了坦率讨论。

谭德塞说向中国请求支持国际专家组所需的访视及相关资讯，并有机会与中国专家充分接触。

不过，由于中国对世卫专家组此行前往何地实地访视及与何人接触均未对外透露细节，且在疫情爆发一年后才前往溯源，专家组能否取得所需资讯尚待观察。

2019年底，中国湖北省武汉市首先发现新冠病例，迄今在全世界造成1亿以上人口感染、200多万人丧命，全球经济重创。