以色列驻印度大使馆附近发生爆炸案

以色列驻印度大使馆所在的卡兰博士路上的整片区域和整条路已被封锁起来

以色列驻印度大使馆附近， 1月29日晚发生一起土制炸弹爆炸案，但没有传出伤亡。发生爆炸案的地段是新德里印度政要聚集的地区。

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以色列驻印度大使馆所在的卡兰博士路上的整片区域和整条路已被封锁起来，印度加强了所有机场、重要设施和政府大楼的安全措施。

警方还在调查爆炸案是谁干的。爆炸案发生前， 抗议农业三法的印度农民团体在26日印度共和日和警方发生暴力冲突。

印度内政部长夏哈已与新德里警察局长及情报机构负责人会面，讨论爆炸案相关事宜。

印度外交部长苏杰生星期五晚间7时多发推文说，他已经向以色列外交部长阿胥肯纳吉保证，印度会为以色列使馆和外交官提供最充分的保护。印度将尽力找到肇事者。

印度新德里电视台引述警方消息人士透露，爆炸案是发生在距离总统府瑞辛纳山丘前方胜利广场1400米的地方，距离以色列大使馆仅几米路，距离总理官邸也只有300米；初步调查，炸弹被包裹在塑胶袋里面， 放在金德尔住宅区外的人行道上。

发生爆炸案的这一带，是印度总统柯文德、总理莫迪和其他印度高层政府官员聚集地区，有严密的安全系统，隔一小段距离就会看到荷枪实弹的中央工业安全部队人员驻守 。

这是涉及以色列驻印度大使馆的第2起爆炸案。第1起爆炸案发生于2012年2月。