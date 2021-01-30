英国下周一将申请加入CPTPP

自伦敦方面消息，英国政府根据其脱欧后的“全球英国”战略，即将申请加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP)。

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消息指，英国国际贸易大臣特拉斯(Liz Truss)将在下周一正式提出这一请求，预计随后的谈判将在今年春季进行。2018年3月8日，参与CPTPP谈判的11国代表在智利首都圣地亚哥举行协定签字仪式。签署CPTPP的国家有日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁。它总共覆盖了一个约5亿人口的市场，创造了超过13%的世界收入。

美国在前总统奥巴马政府执政时期原本在谈判中，加入了其前身跨太平洋伙伴关系协定（TPP），但特朗普总统上任后于2017年1月23日签署行政令，正式宣布美国退出该协定。同年11月11日，时任日本经济大臣茂木敏充与越南工贸部长陈俊英在越南岘港举行新闻发布会，两人共同宣布除美国外的11国就继续推进TPP正式达成一致，11国将签署新的自由贸易协定，新名称为CPTPP。

2018年3月8日，参与CPTPP谈判的11国代表在圣地亚哥举行协定签字仪式。同年12月30日，CPTPP正式生效。该协议的主要目的是削减成员国之间的贸易关税，它包括承诺取消或减少95%的进口费用，尽管其中一些费用被保留，以保护一些国产产品，例如日本的大米和加拿大的乳制品行业等。

作为回报，各国必须在食品标准等法规上进行合作。但是，这些标准和法规不一定要完全相同，成员国可以达成自己的贸易协议。据悉，英国将是第一个提出申请入会的非创始国，如果成功，将成为其仅次于日本的第二大经济体。