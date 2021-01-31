墨西哥巨富《纽时》大股东 检测阳性 出院返家康复

墨西哥消息，现年81岁的墨西哥巨富,《纽时》大股东卡洛斯-斯利姆（Carlos Slim）因冠状病毒阳性入院治疗。据其家人说，他已离开医院，在家康复。

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法新社1月30日引述消息人士说，墨西哥电信大亨卡洛斯-斯利姆(Carlos Slim)在1月28日出院。据其家人说他的健康状况良好。

这名商人的儿子卡洛斯-斯利姆-多米特（Carlos Slim Domit）周一在推特Twitter上宣布其父测试冠状病毒（Covid-19）呈阳性。其子补充说，父亲身体很好，在经历一个多星期的轻微症状后，情况向非常有利的方向发展。”

卡洛斯-斯利姆通过他的基金会融资英国阿斯利康实验室和牛津大学开发的针抗冠状病毒Covid-19的疫苗。这款疫苗供应拉美地区的部分在阿根廷生产，并已开始在墨西哥包装。

据维基百科介绍，卡洛斯·斯利姆（Carlos Slim）被《福布斯》（Forbes）杂志列为拉丁美洲首富，其财富估计为585亿美元，在世界财富排行榜名列第21位。他的美洲电信（America Movil）是拉丁美洲市场的主要电话公司，也存在于欧洲，奥地利和美国。

卡洛斯-斯利姆在2008年2月成为美国《纽约时报》第二大股东，并于2009年再投资2.5亿美元，获该报大约1,600万股可分拆认股权证。据路透社消息，他在2015年成为《纽时》的最大股东。