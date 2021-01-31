诺贝尔和平奖提名今截止 被提名者真不少

2021年诺贝尔和平奖提名截止日期是今天1月31日。据介绍，数以千计的人可以对该奖项提名，包括前诺获得主，知名学者，国家领导人，国会议员等。在提名截至日，综合本台看到的消息：

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白俄反对派领袖

路透社1月30日发自维尔纽斯的报道引述两名知情人士表示，立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）已提名白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）角逐今年诺贝尔和平奖。其中一位消息人士称，立陶宛总统瑙塞达的这个提名，是支持白俄罗斯的民主运动和白俄罗斯人民追求自由选举的要求。

黑人命也是命

据法新社昨天30日发自奥斯陆的消息，美国“黑人命也是命”团体被一名挪威左派议员提名角逐今天的诺贝尔和平奖

这位挪威社会主义左翼（SV）成员彼得-艾德（Petter Eide）周六告诉法新社记者，“黑人命也是命”运动于2013年在美国成立，然后传播到许多其他国家，提高了人们对打击种族不公正重要性的认识。"

2020年5月，美国黑人乔治-弗洛伊德（George Floyd）在被白人警察逮捕时死亡后，“黑人命也是命”运动重新崛起。

特朗普 阿桑奇 纳瓦尔尼 通贝里

获得2021年诺贝尔和平奖提名的还有美国前总统特朗普，维基解密创始人阿桑奇，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼，瑞典环保人士通贝里。

世卫组织 记者组织

此外，世界卫生组织，记者无疆界组织（RSF）、保护记者委员（CPJ）、国际事实核查网 (IFCN) ...。

今年的诺贝尔和平奖提名于1月31日截止。数千人可对该奖项提名，其中包括国会议员，前诺奖获奖者和知名学者。去年的诺贝尔和平奖获奖者是联合国世界粮食计划署。