美国媒体称缅甸政变让拜登面临第一场外交挑战

缅甸1日发生军事政变，拘禁曾获诺贝尔和平奖的缅甸实质领导人昂山素季以及多位执政党高层官员，让上任不到一个月的美国总统拜登面临其外交政策的第一场重大挑战。

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美国网络新闻网站《政治》（POLITICO）报导指出：拜登政府是否对缅甸迅速采取行动，还是与盟邦联手，或只是展现美国的实力，牵动未来美国在国际舞台上的分量；从更高层次来看，还涉及美国能否经得起在世界各国逐渐兴起的独裁主义挑战。

报导称，拜登1日发表声明，谴责缅甸军方掌控权力，并说美国将检讨对缅甸的政策，“将采取适当行动”。但熟悉拜登政府内部讨论的消息人士表示，美国官员对于缅甸的状况感到沮丧，其中因素包括事件发生的时间点，拜登团队颇为手忙脚乱，设法协调各部会商讨如何因应，包括在国内以及国际的因应策略；幕僚们也讨论着是否要以“政变”描述这次事件。知情人士形容，状况简直”一团乱”。

过去几年来，昂山素季名誉严重受损，因为她的政府放任军方对罗兴雅穆斯林(Rohingya Muslim)种族屠杀。不过，昂山素季仍被视为维持缅甸民主发展的重要人物。

《美国之音》引述澳大利亚国立大学研究员马斯顿(Hunter Marston)说，由国务卿布林肯领导的一批人将人权和民主放在了拜登外交政策的核心，缅甸将成为一个真正的测试，看看他们是要维护民主和人权的价值，还是将重心放在地缘政治上来与对手中国竞争。