贝佐斯宣布将于三季度卸任亚马逊CEO职务

亚马逊公司2月2日宣布，亚马逊云计算服务平台CEO安迪·贾西（Andy Jassy）将于今年第三季度接任公司创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos ）的CEO职务，贝佐斯将过渡为亚马逊董事会的执行主席。贝佐斯在致员工信中表示，他离任后会致力于新产品和早期项目的开发。

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贾西自亚马逊创立后大部分时间都在该公司工作。过去近30年来，亚马逊从一个在线书商成长为价值1.7万亿美元的庞然大物，拥有130多万名员工。贾西是服务贝佐斯时间最长、最信任的副手之一。他在2003年担任CEO的 “影子”技术顾问这一重要角色。他撰写了后来成为亚马逊网络服务商业计划的原始文件，并自2006年该部门成立以来一直负责管理该部门。

贝佐斯在致员工信中写道，“我很高兴地宣布，今年第三季度我将转任亚马逊董事会执行主席，贾西将出任CEO。在执行主席的岗位上，我打算将精力和注意力集中在新产品和早期计划上。安迪在公司内部很有名气，在亚马逊工作的时间几乎和我一样长。他将是一位杰出的领导者，我对他充满信心。”

贝佐斯称，“这段旅程始于大约27年前。当时亚马逊只是一个想法，它没有名字。当时我最常被问到的问题是：‘互联网是什么？’ 幸运的是，我已经很久没有解释过这个问题了。”他说，“今天，我们雇佣了130万名才华横溢、兢兢业业的员工，为数亿客户和企业提供服务，被广泛认为是世界上最成功的公司之一。”

贝佐斯说，“我不知道还有哪家公司的发明记录像亚马逊一样好，我相信我们现在是最有创造力的时候。我希望你和我一样为我们的发明性感到骄傲。我想你也应该如此。”他谈到，“我觉得我的工作很有意义，也很有趣。我可以和最聪明、最有才华、最有创意的队友一起工作。在顺境时，你一直很谦虚。在困难的时候，你一直坚强地支持着我，我们互相逗笑。在这个团队工作是一件很快乐的事情。”

贝佐斯称，“虽然我还在办公室跳踢踏舞，但我对这次转型感到很兴奋。数以百万计的客户依赖我们的服务，超过一百万的员工依赖我们的生活。作为亚马逊的CEO是一个很深的责任，它的消耗很大。当你肩负着这样的责任时，很难把注意力放在其他事情上。作为执行主席，我将继续参与亚马逊的重要举措，但也有时间和精力关注Day 1基金、贝佐斯地球基金、蓝色起源、《华盛顿邮报》以及我的其他激情。我从来没有这么多精力，这不是为了退休。我对我认为这些组织能够产生的影响充满了超级激情。”

贝佐斯表示，“亚马逊对未来的定位是再好不过了。我们正在全力以赴，正如世界需要我们那样。我们正在酝酿的事情将继续让人惊讶。我们为个人和企业提供服务，我们开创了两个完整的行业和一类全新的设备。我们是机器学习和物流等不同领域的领导者，如果亚马逊人的想法需要另一种新的机构技能，我们有足够的灵活性和耐心去学习它。”他鼓励员工说，“继续发明，当一开始这个想法看起来很疯狂时，不要绝望。记住要去流浪。让好奇心成为你的指南针。它依然是初始之日。”