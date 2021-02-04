台湾在圭亚那开设“台湾办公室” 美国表达称赞欢迎

台湾外交部周四（2月4日）宣布已在南美国家圭亚那开设台湾办公室，美国官方立即对这一互惠双方的“里程碑”表示称赞欢迎。

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台湾外交部周四表示，他们上个月与南美国家圭亚那签署了协议，确定台湾在该国开设“台湾办公室”。报道指，该协议并不意味着改变圭亚那继续承认中华人民共和国为中国唯一代表的外交主张，圭亚那1972年与北京建交，中国在其首都乔治敦设有大使馆。

此前，台湾与圭亚那没有互设代表机构。

台湾外交部說，台湾驻圭亚那办公室具官方代表地位，意义与“代表处”相当，未来也将推动经贸、领事等业务。

美国政府立即对台湾与圭亚那达成这一协议表示欢迎。美国国务院负责西半球事务的高级官员朱莉·钟在推特表示，``这一里程碑将有益于台湾和圭亚那双方，并将有助于促进该地区的安全、繁荣和民主价值。''

美国驻圭亚那使馆也声明表示，“加深圭亚那与台湾之间的联系将推进彼此共有的繁荣与安全目标。与台湾增进联系将在共有民主价值观、透明和互相尊重的基础上推动圭亚那境内的合作与发展。”

法新社报道，自2016年台湾民进党籍总统蔡英文上台以来，北京进一步加紧了在国际舞台孤立台湾的努力，目前全球仅15个国家仍然正式承认台湾，在北京的压力下，台湾始终被排除在包括世卫组织等国际性机构之外。在此背景下，台湾与其它国家发展任何官方或者非官方的外交关系都被台北及其最大盟友美国视为其努力的成功。

去年夏天台湾与索马里兰达成互设代表处，北京对此表示了强烈谴责。

据报道，在南美国家中，北京传统与委内瑞拉关系密切，而委内瑞拉与圭亚那在埃塞基博地区的边界争端已持续数百年。圭亚那目前是南美唯一以英语为官方语言的国家，经济以农业、石油及矿业、漁业、林木业为主，是南美第二贫穷国，产业高度依赖外国投资及出口。