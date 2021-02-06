布林肯与英、法、 德国外交部长讨论重振伊朗核协议

美国国务卿布林肯今天透过视讯会议与英、法、 德国外交部长讨论如何重振伊朗核协议，并彼此同意要恢复紧密的跨大西洋关系。法国外长勒德里昂发推文说 ：我们刚就伊朗议题进行重要的深度对话…以同时处理核子和区域安全难题。

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英国外相拉布和德国外长马斯也参与了会议。路透社报导，在今天的视讯会议召开前，一名知情 人士透露，这场会议不太可能深入研究伊朗议题的细节 ，这只是相关各国外长就此议题的第一次讨论。

法新社引述德国外交部声明报导，布林肯、 拉布、勒德里昂和马斯还在会中表示，希望恢复一向紧 密的跨大西洋关系、共同处理未来的全球性挑战。声明还提到，这场会议洋溢着「互信和建设氛围 」

中央社报道，这场高层会议，是美国总统拜登新政府上任后，布 林肯与这几个主要盟国外长首度进行深度对话，也是拜 登政府为了探讨如何重振伊朗核协议效力所采取的最新 行动。 2015年，伊朗与法、德、俄、中、英、欧盟等强权 签署核协议，伊朗同意限缩核子发展计划，以换取其他国家取消对伊朗的经济制裁。美国原也是签署国之一， 但前总统特朗普于2018年宣布退出，同时恢复制裁伊朗， 伊朗于是自2019年起逐步违反协议。

美国国务院表示，会议中，各方除了讨论伊朗议题，还谈到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情、缅甸、 俄罗斯、中国及气候变迁等，布林肯「强调美国参与一致行动以克服全球性挑战的承诺」。