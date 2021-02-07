日美澳印就举行线上首脑会议展开协调

目前，日本、美国、澳大利亚和印度四国就在线举行首次首脑会议展开了协调。如果四国首脑实现了首次线上首脑会谈，将为史上第一次。四国将建立“美国印度太平洋政策的基础”，以此对应在南海和东海活动频繁的中国、目前日美澳都表现出了积极的态度，如果印度也积极参与，四国首脑会谈将在近期得以实现。

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四国将以实现“自由开放的印度洋和太平洋”为目标，主张“航行自由”。

为了对应在新冠疫情后一花独放的中国，美方已向四国呼吁举行首脑会议。目前取决于在对华政策上与其他三国保稍微距离的印度是否同意四国举行会谈。中国对四国合作显示出很强的警惕感，预计若首脑会议举行，将强烈反对。

四国框架最早是前安倍晋三提出来的，他在2006年7月出版的著作《走向美丽之国》中指出：如果日、美、澳、印四国首脑或外交部长能在一起开会，讨论从战略的观点出发，将我们的普世价值观（自由、民主主义、基本人权、法律的统治）为亚洲共有，那将使多么好的事呀！

印度海军、日本海上自卫队、美国海军、澳大利亚海军参加的“马拉巴尔”联合训练将去年于11月3在印度东部的维沙卡帕特南海面举行。强烈刺激中国神经。

四国外长会议自2019年9月以来举行了两次，是迄今的最高级别。日本首相菅义伟1月28日凌晨与美国总统拜登举行电话会谈，双方就加强合作以进一步强化日美同盟关系达成共识。正式启动了新时代的对美外交。并商定推进该框架。

拜登在本月4日的讲话中指出中国是“最严峻的竞争对手”，强调中方加强了与美国对抗的野心。他还表示考虑与同盟国加强合作，推进对华政策。

日本政策研究大学院大学校长田中明彦等创立的产官学研究会--“印度太平洋合作研究会”，去年10月29日向日本外务省提交了一份文件，建议将“自由开放的印度太平洋”构想具体化，还提出为了应对中国的崛起，应该举行日美印澳四国首脑峰会，并探讨将来让英国和法国也加入进来。