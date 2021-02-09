世卫组织专家组组长：病毒由实验室泄露可能性极低

中国-世界卫生组织新型冠状病毒溯源研究联合专家组2月9日召开新闻发布会。会上，世卫组织专家组组长安巴雷克（Peter Ben Enbarek）表示，关于实验室病毒泄露的说法是极为不可能的，未来将不会就此进行研究。

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据悉，参加该发布会的三位专家是中国前国家卫健委体制改革司司长、现任清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长、万科讲席教授梁万年、世界卫生组织丹麦籍科学家彼安巴雷克（Peter Ben Enbarek）和荷兰籍病毒学家库普曼斯（Marion Koopmans）。按照中国与世卫组织2020年7月商定的工作任务书（TOR），世卫组织在新冠疫情已知同年1月暴发后，时隔近一年派出国际专家组2021年1月14日抵达武汉，与中方专家组成联合专家组，并分为流行病学、分子溯源、动物与环境三个小组，共同开展溯源工作。

会上，安巴雷克列出了新冠病毒传到人身上的四个假说。其中，通过中间宿主将病毒引入人类，即先感染离人类关系较近的动物，而后再感染给人，这样的路径是最有可能的。此外，通过冷链食物的渠道感染人，也较为可能。他表示，关于实验室病毒泄露的说法是极为不可能的，未来将不会就此进行研究。

安巴雷克说，世卫组织小组的工作发现了新的信息，但没有显著改变他们对疫情的看法。他在这场近3个小时的记者会上说，“从什么原始动物物种一直到华南市场，可能走了一条非常漫长而曲折的道路，其中还涉及到跨境移动。”他称，确定新冠病毒来源的工作指向蝙蝠中的天然宿主，但它们不太可能在武汉。

安巴雷克说，调查人员还在寻找中国的血液样本，这些样本可能表明病毒的流通时间比最初想象的要早。他说，“在试图了解2019年12月的情况时，我们开始了非常详细和深刻的搜索，寻找其他可能被遗漏的病例，2019年早些时候的病例”。他称，“而结论是我们没有发现武汉或其他地方，在2019年12月之前有可能与新冠病毒（COVID-19）病例有关的大面积暴发的证据。”

与会的，联合专家考察组中方组长梁万年称，“2019下半年武汉市未出现未被识别的新冠病毒循环。同期湖北4500多份早期样本回顾，也未有相关发现”。他在介绍分子流行病学的溯源研究结果时称，“没有证据显示，在2019年12月前在武汉市就有疫情传播。”

安巴雷克说，“病毒从实验室泄露的可能性，这一直是阴谋论的主题是极不可能的，不需要进一步研究。”梁万年会上提出，此次联合研究属于SARS、新冠病毒全球溯源研究的中国部分，基于全球和中国过去科学家的研究基础所形成的研究报告，将为其他国家、地区的溯源工作奠定基础。他说，“这说明我们不能排除它（病毒）在其他地区传播，而传播的情况没有报告”。

安巴雷克表示，武汉采样的新冠病毒基因序列与蝙蝠身上新冠病毒存在高度相似。华南海鲜市场主要售卖冷冻、海鲜以及动物养殖产品。今后将会在全国各地以及进口食品方等供应链方面做进一步研究。