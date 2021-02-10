白宫发言人：将仔细评估WHO称新冠病毒极不可能来自实验室的报告

白宫发言人普萨基表示，美国政府期待对世界卫生组织(WHO)周二发布的一份报告中包含的数据进行仔细评估。该报告称，实验室事故引起新冠病毒的假说是极为不可能的。

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周二，世界卫生组织专家代表团和中国联合调查组就其新冠病毒溯源调查在武汉举行新闻发布会。路透社报道援引联合专家组外方组长、WHO跨物种传播动物疾病专家Peter Ben Embarek周二表示，相关证据表明新冠病毒可能来自自然宿主，在蝙蝠身上找到非常相似的病毒。

他称实验室事故引起新冠病毒的假说是极为不可能的。他并表示，病毒有可能通过冷冻食品传播，在这一方面应该做进一步调查。

同一天，白宫发言人普萨基则在新闻发布会上对记者表示，美国政府没有参与调查的“规划和实施”，希望对调查结果和基础数据进行独立评估。

她补充称，尽管美国政府重新加入了世卫组织，但“我们必须有自己的专家团队进行实地考察。”

在每日新闻发布会上被问及世卫组织的调查结果时，美国国务院发言人普莱斯表示，美方不能确认世卫组织专家得到了中国的充分合作。

普莱斯表示：“我认为现在尚无定论。我认为很明显，至少到目前为止，中国还没有提供我们需要的必要透明度。” 她还指出，美国将根据世卫组织的数据和自己的情报做出决定。