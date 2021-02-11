因歧视女性言论受批 东京奥组委主席森喜朗将辞职

综合消息显示，东京奥运会和残奥会组织委员会主席森喜朗2月11日基本决定辞职。森喜朗因上周发表的歧视女性言论造成的事件持续发酵，他已撤回了发言并道歉，但此次或采取承担责任的形式。预计83岁的森喜朗将在12日的奥组委评议员会和理事会的联席恳谈会上表明辞职。

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此前，森喜朗3日在日本奥委会（JOC）临时评议员会上发表了，“有女性在场的会议时间太长了。而且女人竞争意识强，一个说完另一个也一定要说”等发言。因此，他建议限制女性在会上的发言时间。面对该事件随即在日本国内外引发的批评，森喜朗4日道歉称，“这是有悖奥运和残奥精神的不当表述”，但记者会上其满不在乎的态度和否定会辞职的表现反而引发批评。

相反，过去一周日本国内的反对声浪持续高涨，政界和体坛人士纷纷对他的言论提出批评，包括丰田汽车在内的多家东京奥运会赞助商也公开与他划清界限。此外，已经有近400名奥运会和残奥会志愿者宣布退出服务行列，还有两名火炬手放弃参加火炬接力。东京都知事小池百合子10日更表态称，将不参加国际奥委会主席巴赫提议的四方会议。国际奥委会也在官方网站发表声明，对森喜朗的言论予以指责。

迫于压力，东京奥组委10日发表声明，称森喜朗已经表示了“最深刻的道歉和悔恨”。据共同社周四报道指，森喜朗当天向身边人士称，“首先必须就给大家造成困扰进行道歉，并拜托以后的事。重要的是要成功举办奥运会。”报道指，受新冠疫情影响史上首次延期的东京奥运会距开幕还剩不到半年时间发生一把手更迭的异常事态。在围绕疫情中奥运能否举办出现怀疑论调的情况下，筹备工作越发陷入混乱。

预计森喜朗将在12日的奥组委评议员会和理事会的联席恳谈会上表明辞职。日本足球协会前会长，84岁的川渊三郎表示考虑同意接任奥组委主席之职。针对森喜朗决定辞职的消息，国际奥委会（IOC）最新回应质询时表示，“IOC在官方发表之前不予置评”。