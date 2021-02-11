德国宣布列捷克与奥地利几地为病毒变种区域 关闭国门

面对新冠疫情和对变种病毒的担忧，2月11日星期四，德国宣布即将对捷克以及奥地利的几处地方关闭国门。

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德国内政部表示，巴伐利亚和萨克森州今天要求联邦政府把奥地利的蒂罗尔州和捷克共和国的边境地区划分为病毒变种区域，并施加边境管控。此事已经得到了总理与副总理的同意，新规将从本周日开始执行。

德国在今年一月下旬已经下达命令，禁止被列为病毒变种区域的人入境，只有极少数情况可以入境。现在令默克尔政府最担忧的是在奥地利蒂罗尔州活跃传播的南非变种，以及在捷克共和国活跃传播的英国变种。默克尔还在周三表示，她为了奥地利蒂罗尔州的疫情状况，特地与奥地利总理库尔茨打电话商讨。

根据库尔茨的说法，蒂罗尔州山区地带属于欧洲遭受南非变种打击最强烈的地方。目前，所有想离开该地的人，都必须出具新冠病毒阴性检测证明，否则将面临高达1450欧元的罚款。然而临近蒂罗尔州的德国巴伐利亚州政府则担心蒂罗尔州没有真正重视起来，并担心该地恐将成为下一个新冠病毒超级传播中心。捷克方面，政府在周四已经宣布，将对三个疫情最严重的区进行为期三周的管制，阻止大部分居民离开，或者其他人进入。