英国籍律师卡里姆·汗当选为下届国际刑事法院首席检察官

国际刑事法院（ICC）成员国周五（2月12号）投票，选出50岁的英国律师卡里姆·汗（Karim Khan）为新任首席检察官，卡里姆·汗将于6月16日开始其9年任期。该国际组织的现任首席检察官本苏达目前正遭到美国制裁。

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这次共有4位候选人，由于国际刑事法院会员国无法达成共识，因此启动投票，卡里姆·汗在进入第二轮投票时，才以72票胜出。比所需的62票多了10票。

据联合国网站介绍，现年50岁的卡里姆·汗有着27年的法律职业生涯，是一位高级律师，他在国际社会设立的多个特别法庭服务过，参与过起诉、辩护工作并担任过受害者辩护律师。领导联合国调查小组对伊斯兰国在伊拉克实施的暴行进行过调查。他曾要求比照纳粹战争罪行的纽伦堡大审，来处理“伊斯兰国”的暴行。

卡里姆·汗目前是国际刑事法院的主要辩护律师之一，曾为肯尼亚、苏丹和利比亚的案件提供法律服务。卡里姆·汗也是利比亚已故独裁者卡扎菲儿子塞夫(Seif al-Islam)的律师。也曾为前利比亚总统泰勒辩护。

国际刑事法院于2002年7月正式成立，总部设在荷兰海牙，主要负责就种族灭绝罪、危害人类罪和战争罪进行独立和公正的调查、起诉和审判。法院成立的基础是于1998年通过的《罗马规约》，目前《规约》共有123个缔约国。美国、以色列、中国和俄罗斯都不在其中。

卡里姆·汗将成为国际刑事法院的第三任首席检察官，在6月接替冈比亚籍的本索达。班索达因为调查美军被控在阿富汗犯下的战争罪行，以及以色列和巴勒斯坦冲突而激怒美国，遭到美国制裁。虽然美国不是《罗马规约》的缔约国，但阿富汗在2003年加入了《规约》，因此，国际刑事法院对于在阿富汗境内发生的《罗马规约》所列罪行拥有管辖权。

2017年11月，检察官本苏达请求对有关阿富汗冲突期间可能发生战争罪行和危害人类罪行的指称开启正式调查，上述指称涉及阿富汗冲突各方，其中也包括美国。

上述调查请求提出后，时任美国国家安全顾问博尔顿在2018年9月警告，继续调查有关美国、以色列或其他美国盟友的战争罪行指称，就将面临惩罚措施。美国此后于2019年4月吊销了国际刑事法院检察官本苏达的入美签证。

国际刑事法院上诉分庭在去年3月一致决定授权检察官对法院管辖之下、与包括美国在内的阿富汗冲突各方相关的罪行指称进行调查。

去年6月，作为对上述裁决的回应，美国前总统特朗普签署行政命令，对参与调查美军在阿富汗战争中行为的国际刑事法院工作人员及其家属实施经济制裁和入境限制。

美国新任拜登政府上个月表示将“彻底审查”对国际刑事法院官员的制裁。