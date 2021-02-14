情人节俄罗斯民众向反对派纳瓦尔尼“示爱”

近几周以来，由于俄罗斯警方在游行示威现场抓捕了上千名反对派领袖纳瓦尔尼的支持者，纳瓦尔尼的亲友已经叫停了游行示威，直到春天。不过，在2月14日星期日，借着西方情人节之际，他们发起了对纳瓦尔尼的线上线下支持活动。

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纳瓦尔尼本人在今年1月中旬从德国接受治疗，从中毒状态恢复，返回俄罗斯之后，即被逮捕。当时克里姆林宫强烈否认在纳瓦尔尼中毒事件当中扮演了任何角色，这使得欧盟和俄罗斯之间的关系一度恶化。随后在2月2日，纳瓦尔尼被判处三年半监禁，罪名是在此前被宣判的2014年挪用资金案当中，被设定的享有自由权利的前提条款。再后来，法庭决定将三年半的监禁缩减到两年零八个月，被减掉的服刑时间，纳瓦尔尼将被软禁在家。

2月14日情人节，为了响应纳瓦尔尼的近前人士沃尔科夫发起的声援，不同城市的俄罗斯人在自家门口点起了蜡烛，或者用手机手电筒模式，照片在网络上流传。发起者沃尔科夫表示，“普京是恐惧，纳瓦尔尼是爱，因此我们必将胜利”。

与此同时，另外一名纳瓦尔尼的支持者也呼吁俄罗斯的女人们在莫斯科的步行街，组成一道链条，代表对纳瓦尔尼的妻子尤利娅的声援和团结。根据俄罗斯媒体的报道，尤利娅已经在本周流亡德国。上百名二三十岁的俄罗斯女人在情人节这一天的下午在阿尔巴特大街的寒风里响应这一呼吁。在圣彼得堡，也出现了人数稍微少一点的响应。本次的声援活动没有出现任何暴力，警察也没有进行大规模逮捕。但非政府组织OVD-Info表示，在喀山，警察逮捕了9人，其中6人很快被释放。