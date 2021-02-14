拜登要求美国立即改革军火贩售

2月14日星期日，美国总统拜登呼吁国会“立即行动起来”，严管美国境内的军火流通。

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三年前的今天，佛罗里达州帕克兰高中惨案造成17人死亡。在这一事件的周年悼念活动上，拜登表示，“这一届政府将不会等待下一场大规模枪击，再去倾听呼吁的声音”。他宣布，“我呼吁国会从今天开始，制定关于武器的改革”，其中包括：强制对所有种类军火的购买者进行前科审查，禁止突击步枪以及大容量弹夹。拜登还表示，“必须改变军火制造者们免责的情况，他们使得武器出现在美国的大街小巷，对这将会产生的后果十分清醒”。众议院议长南希-佩洛西则表示，“美国将通过这些法律和其他法律，来拯救生命”，她承诺“促成帕克兰居民以及美国人民要求，且应得的改革”。

根据参议院组成结构，民主党人的大多数地位仍然需要得到至少10名共和党人的支持，才能通过上述法案。

2018年的2月14日情人节，年仅19岁的尼古拉-克鲁兹在佛罗里达州东南部的高中开火，杀死了14名高中生和3名教员，之后被捕。尼古拉-克鲁兹事发前一年，因纪律问题而被学校开除，之后他通过合法的途径设法拿到了半自动突击步枪。他此前有过精神疾病的前科，没能成为他拿到突击步枪的障碍。惨案发生后，帕克兰地区民众出现要求严管强制军火的呼声，当时的总统特朗普却并未做出严肃处理。