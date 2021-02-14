英国新冠疫苗注射人数阶段达标全球领先 “要一针一针打败病毒”

截至2月14日星期日，英国已经在10个星期当中，为超过1500万民众注射了新冠疫苗，阶段性达标。首相约翰逊对此向全英国道贺。

广告 继续浏览后续

约翰逊表示，“英国完成了一次非凡的壮举”，“面对疫情，仍然道阻且长，但取得了这一成果之后，我知道，我们可以怀揣着巨大的信心，朝前走”。

根据英国卫生部的调查数据，截至本周六晚间，英国已经为1506万2189人注射了第一剂新冠疫苗，53万7715人已经接种了第二针疫苗。饱受疫情治理诟病的约翰逊曾经设下雄心勃勃的计划：他要在二月中旬，为全英国至少1500万名被认为是四大重点人群的民众，接种疫苗，其中四大重点人群指的是年满70岁的老年人，养护机构的居民与工作人员，英国国家医疗服务体系的工作人员，还有临床意义上被认定面对病毒极其脆弱的人群。

根据统计，约翰逊的这个目标，已经达到了。他表示，接下来将朝着下一个阶段的目标行进，将从下周一开始，给年龄介于65岁到69岁之间的人群，以及临床意义上被认为对新冠病毒脆弱的群体注射疫苗。这两个群体当中，已经有120万人接到了注射疫苗的邀请。这一阶段目标完成之后，英国希望在今年九月之前，为所有50岁以上的民众注射疫苗。英国卫生部长马特-汉考克表示：“疫苗就是我们通往自由的道路，我们会一针一针，打败病毒”。作为受新冠打击最严重的欧洲国家，英国在首相约翰逊罕见的成功带领之下，已经走在全球疫苗注射民众比率的最前端，近几周以来，感染率显著下降。