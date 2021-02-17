访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索

世卫宣布 全球新冠确诊新增病例减少16%

发表时间：

'The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back,' said WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus
'The fire is not out, but we have reduced its size. If we stop fighting it on any front, it will come roaring back,' said WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus Christopher Black World Health Organization/AFP
作者： 珍妮特
4 分钟

世界卫生组织宣布，全球新冠病毒新增感染人数已连续第五周下降。 最新报告显示的新增确诊人数，只有此前1月4日那周记录500万新增病例的一半。

广告

世界卫生组织（WHO）2月16日周二晚上宣布，根据上周全球的新冠病毒Covid-19确诊的新增病例，案件数下降了16％，也就是新增病例为270万件。

根据世界卫生组织每周流行病学更新，根据截至周日的数据，报告指出的新冠病毒患者的新增死亡人数也较前一周下降了

世卫组织所计算的全球六个区域中，有五个区域的报告显示，新增病例以两位数的速度下降；只有中东的地中海地区的新增病例，增加了7％。

上周，新增病例数量在非洲及西太平洋地区都下降了20％，欧洲下降18％、美洲下降16％、东南亚下降了13％ 。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一也指出，全球新冠病毒新增感染人数已经是连续第五周下降。 这个新增感染数目只有此前1月4日那一周记录500万新增病例的一半

他说，这表明了即使存在新冠病毒变种严峻问题，但其实只要简单遵守那些防疫公共卫生措施就能奏效。

他还说：“现在重要的是我们如何应对这一趋势。 新冠病毒之火没有扑灭，但我们缩减了火灾的范围。 但如果我们停止在任何方面与它作战，那么新冠病毒将重新大力反扑。”

 

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。