世卫宣布 全球新冠确诊新增病例减少16%

世界卫生组织宣布，全球新冠病毒新增感染人数已连续第五周下降。 最新报告显示的新增确诊人数，只有此前1月4日那周记录500万新增病例的一半。

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世界卫生组织（WHO）2月16日周二晚上宣布，根据上周全球的新冠病毒Covid-19确诊的新增病例，案件数下降了16％，也就是新增病例为270万件。

根据世界卫生组织每周流行病学更新，根据截至周日的数据，报告指出的新冠病毒患者的新增死亡人数也较前一周下降了

世卫组织所计算的全球六个区域中，有五个区域的报告显示，新增病例以两位数的速度下降；只有中东的地中海地区的新增病例，增加了7％。

上周，新增病例数量在非洲及西太平洋地区都下降了20％，欧洲下降18％、美洲下降16％、东南亚下降了13％ 。

世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一也指出，全球新冠病毒新增感染人数已经是连续第五周下降。 这个新增感染数目只有此前1月4日那一周记录500万新增病例的一半

他说，这表明了即使存在新冠病毒变种严峻问题，但其实只要简单遵守那些防疫公共卫生措施就能奏效。

他还说：“现在重要的是我们如何应对这一趋势。 新冠病毒之火没有扑灭，但我们缩减了火灾的范围。 但如果我们停止在任何方面与它作战，那么新冠病毒将重新大力反扑。”