美国正式重返《巴黎气候协定》

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）2月19日宣布，美方正式重新加入应对全球气候变化的《巴黎协定》。

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布林肯周五在推特上写道，“今天是我们应对气候危机的好日子，因为美国再次成为《巴黎协定》的缔约国。我们减少排放的工作已经开始，我们将不失时机地与我们在世界各地的伙伴接触，以建立我们的全球复原力。”他在美国国务院发表的声明中表示，“1月20日，拜登总统上任第一天，就签署了让美国重新加入《巴黎协定》的文书。根据协定条款，美国今天再次正式成为缔约方。”

布林肯称，“《巴黎协定》是一个前所未有的全球行动框架。我们知道这一点，因为我们帮助设计了它并使它成为现实。它的目的既简单又广泛：帮助我们所有人避免灾难性的地球变暖，并在世界各地建立应对我们已经看到的气候变化影响的复原力。”他说，“现在，尽管我们在2016年加入了《协定》，今天我们重新加入《协定》意义重大，但我们在未来几周、几个月和几年的工作更加重要。”布林肯称，“你们已经看到并将继续看到我们将气候变化纳入我们在各个层面最重要的双边和多边对话中。在这些对话中，我们在问其他领导人：我们如何才能一起做得更多？”

布林肯表示，“气候变化和科学外交再也不能成为我们外交政策讨论中的 ‘附加物’。应对气候变化的真正威胁和听取科学家的意见是我们国内和外交政策优先事项的核心。它在我们讨论国家安全、移民、国际卫生工作以及经济外交和贸易谈判中至关重要。”他称，“我们正在各条战线上与世界重新接触，包括在4月22日的总统气候峰会上。在更远的地方，我们非常期待与联合王国和世界其他国家合作，使第26届联合国气候变化大会（COP26）取得成功。”

此前，美国在奥巴马总统执政时期于2016年4月22日签署了《巴黎协定》，并于2016年9月3日表示同意接受该协定的约束。特朗普政府随后在2019 年 11 月 4 日通知作为这一协定保存人的联合国秘书长古特雷斯，表示正式退出2015年12月12日通过的《巴黎协定》。根据《巴黎协定》第28条第1款的规定，协议签署国可以在签署协定三年后通过向秘书长发出书面通知退出该协定。根据这一规定，美国于去年11月4日正式退出《巴黎协定》。