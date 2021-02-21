缅甸军方对民施暴 联合国秘书长：不可接受

缅甸军方周六在中部城市曼德勒一个造船厂向示威民众开枪，造成两人死亡，大约30人受伤之后，联合国秘书长发出严厉谴责，表示对民众使用致命武器是不可接受的。

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周六，缅甸警方向示威民众开枪后，联合国，欧盟，法国都发出了强烈谴责。联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯当晚在推特上表示，"对和平示威者使用致命武力、进行恐吓和骚扰是不可接受的。

欧洲外交负责人博雷尔呼吁缅甸 "军队和治安部队立即停止对平民使用暴力的行为"，他并表示欧盟将 "作出适当决定"。

法国外交部昨天发布声明，对缅甸军政权的暴行表示了强烈谴责，指出，当天在中部城市曼德勒发生的暴行，是不能接受的。

今天2月21日缅甸军政权镇压的首位遇难者在首都内比都郊区下葬。成千上万人向这位成为抗争标志的20岁女子致敬。这名年轻的杂货店业者2月9日在抗议军队政变的活动中被枪击中头部陷入昏迷，被送医院，于上周五不治身亡。

今天，缅甸全国城市和乡村继续有成千上万人举行示威活动，抗议军政府夺走10年来他们好不容易争得的自由。

昨天在缅甸中部城市曼德勒，军政权向一个造船厂派遣数百名警察，意图阻止工人继续罢工和抗议。结果有示威者向警方投掷石块，警方向示威者开枪，造成两人死亡，大约30人受伤。

缅甸军方在2月1日突然逮捕缅甸文职政府的实际领导人昂山素季和政府高层，宣布因去年11月大选存在舞弊，废掉这个文职政府。缅甸军方以有利于其夺权的宪法为名，发动这场政变，引发缅甸民众的全面反弹。