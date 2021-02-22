澎湃：“毅力”号发回火星表面高清视频和声音？假！

微博上广泛流传一段视频，声称是“毅力”号发回的火星表面视频和声音。据澎湃消息，经核查，不可信。美国“毅力”号火星探测车2月18日安全着陆火星后，简体中文社交网络流传一段据称是“毅力”号发回的火星表面视频和声音。视频中，火星表面类似戈壁滩，同时还有隐隐的类似风的声音。

广告 继续浏览后续

经核查，“毅力”号目前尚未发回视频或音频，这一段视频来自之前的“好奇”号火星探测车，音频来自“洞察”号火星登陆器探测到的火星内部地震的信号。

美国航空航天局(NASA)的“毅力”号(Perseverance)火星探测车于美国东部时间2月18日下午3点55分在火星按时安全着陆。

1，“毅力”号发回视频或音频了吗？

NASA官网显示，截至本文发布时，“毅力”号只发回了静态图像，还没有从火星发回任何视频或音频。

2，这段火星视频来自哪里？

使用图片反搜工具搜索，可以发现，微博上流传的这段视频来自“好奇”号（Curiosity）火星探测车。

NASA于2011年发射“好奇”号至火星，并于2012年8月成功着陆，从此开启属于它的火星探索之旅。

2020年3月4日，NASA公开了有史以来最为清晰的火星地貌全景照，它是由“好奇”号于2019年11月24日至12月1日拍摄的1200多张图像合成，高达18亿像素。为了保持照片的光影一致，在这期间“好奇”号必须在中午到下午2点之间完成拍照任务。

此次拍摄地点为火星的夏普山（Mount Sharp）格伦托里顿（Glen Torridon）区域，该区域的沉积岩当中富含黏土矿物（clay mineral）。图中包含许多细节，如火星的地貌、陨石坑及远处盖尔撞击坑（Gale）的火山口边缘等，“好奇”号探测车也清晰可见。

3，这段火星音频来自哪里？

微博上流传的这段视频的声音来源，应该来自“洞察”号（InSight）火星登陆器。

2019年4月23日，NASA宣布，“洞察”号火星登陆器首次探测到源自火星内部的微弱震动信号，其很可能源于火星地震。这一信号是由“洞察”号登陆器上的内部结构地震实验装置（SEIS）在2019年4月6日，也就是登陆器登陆火星后的第128个火星日（Sol）探测到的，因此NASA将其称为Sol 128。

NASA称，Sol 128信号不是由火星地表之上的力量（例如风）引起的，而是源自火星内部。

SEIS是为“洞察”号任务专门设计的地震仪（下图），由法国航天局国家空间研究中心提供，用于探测记录火星地震或流星撞击产生的地震波，向科学家提供火星地层内部的相关信息。但是，“洞察”号录制的并非真实的声音，而是震动信号，经过调整频率和音量后，才能成为人耳能听到的声音。

而“毅力”号则装备了2个高灵敏度麦克风，将成为第一个可以从火星上传回真实声音的探测器。NASA曾在2020年11月公布一段“毅力”号飞往火星途中的声音片段。NASA说，这是2020年10月19日工作人员检查飞船上的相机、麦克风系统的时候下载的一段60秒的录音。

NASA已经承诺在未来数天公开更多照片，并可能分享着陆时的录音。

“毅力”号目前尚未发回视频或音频。微博上流传的这段火星表面的视频和声音，并非来自“毅力”号火星探测车，而是分别来自之前的“好奇”号和“洞察”号。