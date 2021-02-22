联合国秘书长谴责缅甸军政府向示威者使用“致命暴力”

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）呼吁推翻昂山素季（Aung San Suu Kyi）平民政府的缅甸军政府，“立即停止镇压”。

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就在欧盟必须讨论对缅甸制裁的时候， 联合国秘书长周一（2月22日），在联合国人权理事会第四十六届会议开幕式上播放的预先录制的视频中，宣布说：“今天，我呼吁缅甸军队立即停止镇压。释放囚犯。结束暴力。尊重人权以及最近选举中人民的意愿。他坚称：“政变在我们的现代世界中没有地位。”

但是，迄今为止，缅甸军政府忽略了多次国际社会的谴责。

在经历了一个周末的流血暴力之后，缅甸军政府甚至通过警告抗议者有死亡危险来强化自己的口吻，但这并没有阻止民众周一再次上街游行示威。

法新社指出，在布鲁塞尔，欧盟应该继美国，英国和加拿大决定对缅甸军政府进行制裁的后尘，在外交部长会议上通过“适当决定”后采取行动。。

缅甸军方于2月1日政变和软禁昂山素季三周后，缅甸亲民主的社会抗议运动并未减弱。

2月12日，联合国人权理事会通过了一项决议，要求立即释放昂山素季。决议通过后，缅甸军队的传统支持者中国和俄国的态度，与国际共识拉开了距离。