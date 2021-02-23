脸书乐见澳洲修法将恢复新闻页面 谷歌也重允在美国刊登政治广告

澳洲财长弗吕登贝格（Josh Frydenberg）周二表示，脸书将恢复澳洲新闻页面，此前澳洲政府对一项法律提案提出了修订。该法案旨在迫使科技巨头为其平台上显示的媒体内容付费。此外，风头过后，谷歌也将于24日重刊美国的政治广告。

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法新社报道称，在澳洲政府推出立法，挑战脸书和谷歌在新闻内容市场的主导地位后，澳洲和脸书陷入了持续一周多的僵局。

脸书上周封锁了所有新闻内容和几个州政府和紧急部门账号。

但弗吕登贝格与脸书执行长扎克伯格周末进行一连串谈话后，双方达成让步协议。

据悉，澳洲将提出四项修正，其中包括对强制仲裁机制的修改，这种机制是在科技巨头无法与出版商就新闻内容的公平支付达成协议时使用的。

脸书在网络上发布声明称：“我们感到满意的是，澳洲政府已经同意了一些改变和保证，这解决了我们的核心担忧...”

报道说，这个问题在国际上受到广泛关注，因为加拿大和英国等其他国家也在考虑类似立法。

与此同时，路透社说看到的一封发给广告客户的电邮，谷歌将从2月24日起恢复接受在美国刊登政治广告。

谷歌在1月爆发美国国会大厦暴力事件后与美国总统就职典礼前，暂停刊登政治广告。

“我们将继续严格执行我们的广告政策，严格禁止可能严重危害对选举或民主进程信赖的明显虚假信息，” 一名公司发言人表示，证实了上述举措。

新闻网站Axios率先报导了此一进展。

不止谷歌，脸书也在去年11月3日大选后暂停刊登政治广告，仅在本月稍早美国乔治亚州参议员决选期间短暂开放刊登。对于何时解禁，脸书并未立即回应置评要求。