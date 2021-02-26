美国袭击叙利亚亲伊朗民兵设施 17人死亡

美国周四2月25日在叙利亚东北部靠近伊拉克边境，打击了亲伊朗民兵的基础设施。据非政府组织“叙利亚人权观察站”（OSDH）说，第一波袭击至少造成17人死亡，这些死者均为亲伊朗的伊拉克民兵。这是拜登上台后针对最近美军在伊拉克遭袭击而采取的第一波军事行动。

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美国国防部发言人柯比（John Kirby）在一份声明中称，这次军事行动是 “防御性的”，摧毁了“伊朗支持的伊拉克真主党民兵（Kataeb Hezbollah）在边境使用的多个设施”。

他说：“这些打击是回应驻伊拉克美军和国际联军人员最近遭袭击和受持续威胁而授权进行的”。

据叙利亚“人权观察站”提供的初步信息，美军这次袭击摧毁了从伊拉克运抵叙利亚布卡迈勒市（Boukamal）南部非法过境点的三辆装载弹药的卡车。

叙利亚人权观察站负责人拉赫玛尼（Rami Abdel Rahmane）告诉法新社， 初步评估，至少有17名圣战者在美军的袭击中死亡，死者都是亲伊朗的伊拉克“人民动员”（Hashd al-Shaabi）组织的民兵。

最近伊拉克有三起袭击事件被归咎于亲伊朗的伊拉克武装组织所为：本周一，火箭弹落在巴格达美国大使馆附近。上周六，位于更北部的伊拉克巴拉德空军基地遭炮击，负责维修F-16战机的一家美国公司的一名伊拉克雇员受伤。2月15日，火箭弹击中了伊拉克北部国际联军所在地埃尔比勒（Erbil）机场，造成两人丧生，包括一名与联军合作的外国平民承包商。

虽然伊拉克真主党民兵没有宣称对这些袭击事件负责，但美国国防部长奥斯汀保证说，这个强大的亲伊朗组织确实要对这些袭击负责。他说，"我们知道我们打谁。"