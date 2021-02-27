吴钊燮呼吁全球比照澳洲「自由红酒」捍卫台湾「自由菠萝」

台湾外交部长吴钊燮发布推文谴责中国大陆暂停进口台湾菠萝的措施，呼吁全球理念相近的友人，比照澳洲「自由红酒」，一同捍卫台湾「自由菠萝」。

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中国海关总署26日公告，3月起暂停进口台湾菠萝，国台办随后表示，多次从来自台湾的菠萝验出有害生物，暂停进口是从源头防范植物疫情风险的正常措施。

吴钊燮推文指出，中国企图藉限制进口台湾菠萝惩罚台湾南部的农民。他援引去年国际间曾声援澳洲「自由红酒」(Freedom Wine)，呼吁全球理念相近友人支持台湾，一同捍卫「自由菠萝」(Freedom Pineapple)。

外交部推文表示，中方禁令无异于蔑视立基于规则的自由公平贸易，呼吁北京撤回禁令。

中国去年宣布对澳洲葡萄酒课征超过200%的反倾销关税后，美国、台湾陆续发声相挺，呼吁多喝澳洲葡萄酒、对抗中国「以商逼政」的报复性措施。

台湾总统蔡英文26日则在脸书贴文谴责中国大陆，标题是「挺农民，一起吃菠萝」。她在贴文中说，中国以突袭式的通知，单方面暂停输入台湾菠萝这件事，显非正常的贸易考虑，她表达谴责。

蔡英文说，她必须严正澄清，2020年以来台湾菠萝出口到对岸的合格率高达99.79%，所有农产品的出口也一概会遵守国际规范，并配合输入国家的要求。这次中国海关总署在没有预警的情况下做出决定，对正常的贸易往来，一点帮助都没有。她也提到台湾官方即将推出的加强外销、鼓励民众多吃菠萝的措施。呼吁农民放心。

明天，蔡英文还将专程南下高雄、亲自与嘉南高屏各产区农会主管和产销代表面对面，了解各个产区面临的困境，研商因应对策，安抚忧心的农民。

中广董事长赵少康则表示，大量收购及鼓励民众多吃菠萝都是短期救急的办法，「民众多吃菠萝就会少吃其他水果」，会为其他果农带来问题。更何况接下来中共当局如果继续对芒果、莲雾、释迦、葡萄柚、柳橙等水果借故禁止输入，对农民影响巨大，政府也不能天天收购及鼓励民众吃水果。

他说，菠萝只是开始，如果从水果扩大到其他农产品，再扩大到工业产品，受伤害的台湾民众会更多，他呼吁台湾官方设法跟中共当局尽速恢复对话，化解僵局，解决问题。对于后续恐排山倒海而来的报复行动，他也再次呼吁中共当局，发挥「仁者以大事小」的精神，友爱台湾善良的人民。