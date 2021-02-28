欧盟：非常关注对47名香港民主派人士的指控，呼吁立即释放

香港警方2月28日表示，以“串谋颠覆国家政权罪”起诉47名曾参与去年民主派“35+”初选的参选人，各人不准保释须通宵扣留，并将于明早在西九龙裁判法院提堂。对此，欧盟驻港澳办事处在推特上率先回应指，促当局遵守对基本自由和法治的承诺。

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53名曾参与去年香港民主派“35+”初选的参选人，今年1月被指控违反《港区国安法》被捕后获准保释。相关民主派人士前日陆续收警方通知，要求于2月28 日“提前报到”。港警当天下午近3时表示，以“串谋颠覆国家政权罪”起诉当中47人，各人不准保释须通宵扣留，并将于明早在西九龙裁判法院提堂。

消息传出后，包括英国广播公司、美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》、法国《世界报》、日本放送协会（NHK）等多国各大媒体均以显著篇幅报道事件。

作为外国使团，欧盟驻港澳办事处率先回应表示，“对47名民主派人士的指控令欧盟非常关注。这些指控清楚表明，合法的政治多元化在香港不会再被容忍。我们敦促当局遵守他们对基本自由和法治的承诺，正如《基本法》及《公民权利和政治权利国际公约》一样。”欧盟方面另通过脸书指出，“2月28日对47名参加去年7月初选的民主派候选人提出的指控，令欧洲联盟非常关注。这些指控的性质清楚表明，合法的政治多元化在香港将不再被容忍。”

声明表示，“欧盟敦促香港和北京当局遵守《基本法》和《公民权利和政治权利国际公约》中对基本自由和法治的承诺。欧盟呼吁立即释放被捕人员。欧盟将继续密切关注事件的发展。”