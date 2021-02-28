美国当局批准强生疫苗 只需一针 冰箱储藏

美国食品和药物管理局（FDA）宣布周六2月27日紧急批准强生公司的抗冠状病毒（Covid-19）疫苗，适用于18岁及以上的人群。之前一个专家委员会建议当局让这款疫苗上市。

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这种只需打一针的疫苗被命名为“杨森冠状19”（Janssen Covid-19）可在冰箱温度下储存，是继辉瑞（Pfizer/BioNTech）和莫德纳（Moderna）疫苗之后，在美国上市的第三款疫苗。

美国政府称，最早在下周，可分发至少300万剂强生公司的疫苗。强生公司承诺在6月底之前，会向美国发货1亿剂。

其实美国之前已订购的6亿剂辉瑞公司和摩德纳公司的疫苗可让美国在7月底免疫几乎全部人口。 但现在强生公司疫苗的加入，可加快疫苗接种速度。

前一天周五，一个专家委员会在详细研究4万3000 人的临床试验数据后，建议当局批准强生公司的疫苗上市。他们的论据之一是必须跟变种病毒争分夺秒赛跑。美国已有50多万人被冠状病毒Covid-19夺去生命。

据介绍，这款疫苗使用另一种低毒力的病毒作载体，加入部分冠状病毒Covid-19的遗传指令。一旦进入细胞，就会产生典型的冠状病毒（CoV-2-SARS）蛋白，逐渐让人体免疫系统识别它。强生疫苗已在南非接种。

据美国食药局（FDA）公布的数据，在临床试验中，该疫苗在美国对重症有效率为85.9%；对中度症状治疗率为66.1%。最常见的副作用是注射部位疼痛、头痛、疲劳和肌肉酸痛。