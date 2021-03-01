特朗普重返政治角斗场 称美国存亡取决于保守派 或再出马竞选

美国前总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)在沉寂了一个多月后，周日2月28日重返政治角斗场，他在弗罗里达州奥兰多(ORLANDO)保守派年度大会做压轴发言称，美国的生存取决于保守派，他并调侃称自己可能会再次出马竞选，“第三次打败他们”。

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法新社报道说，亿万富翁特朗普在奥兰多大会上做了一个半小时的演讲。他最后说 "我们正在为美国的生存进行斗争。这场斗争，我们了解，是艰难的，痛苦的斗争。(......)但最后，我们总是会赢"。

特朗普没有明确宣布他会在2024年重新竞选总统，但他暗示有这种可能。他向台下热情的人群说，在你们的支持下，“我们将夺回众议院，夺回参议院，然后将有一名共和党籍的总统胜利返回白宫”。接着，特朗普在欢呼声中开玩笑说，我在想，这个总统会是谁？“我可能会决定第三次打败他们”。

特朗普痛批拜登的移民政策，说拜登头一个月的施政是灾难性的，创下美国总统历史之最。

据法国新闻台Franceinfo网站3月1日报道称，唐纳德-特朗普仍拒绝承认拜登在大选中获胜。“他并决心确保他的民粹主义运动将继续控制一个正在努力掩盖其分歧的共和党”。特朗普在大会上说，"我们一起开始的非凡旅程......还远远没有结束。"最终，我们将取得胜利"。

特朗普被指控煽动1月6日冲击国会的暴力事件遭到众议院第二次弹劾 ，但最终在2月中旬的参议院审判中他被宣告无罪。不过，有7名共和党人投了给他定罪的票。

特朗普呼吁支持者摒弃那些在国会投票弹劾他的共和党议员。他将这些议员的名字列出来说，摒弃他们！

据福克斯新闻，特朗普表示说，我们不会建立新的政党，不会分化我们的力量。"我们将前所未有地团结和强大。"

据法新社说，其他共和党人也可能在2024年参选，比如参议员乔希-霍利、汤姆-科顿、南达科他州州长克里斯蒂-诺姆和前联合国大使尼基-海利。不过，这些人都知道特朗普竞选总统的实力。