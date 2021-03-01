【视频】卸任后政坛首秀 特朗普自居代表共和党未来 暗示或参加2024年大选

在离开白宫将近六周之后，特朗普2月28日首次在公众前演讲，他出席美国共和党在佛罗里达州奥兰多举行的年度大会，在演讲中特朗普自居代表共和党的未来, 暗示或参加2024年美国大选。

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特朗普在演讲中说，“我们感到自豪，勤奋的美国爱国者的运动才刚刚开始，最终我们将获胜。我们将获胜。”

他再次拒绝承认在去年11月3日大选中败选，他抨击拜登就任一个月以来的工作，“让美国优先变成了美国最后”，暗示自己他可能再次参选，他说，“谁知道呢，我可能会第三次击败他们。”

特朗普在演讲中明确表示自己将不组建新的政党，因为“已经有了共和党，它将比任何以往都更加团结、更加强大”。

特朗普的支持者为此感到高兴，他们中不少人仍然寄希望于他。据路透报道援引对与会人员所作的民意调查，55％的人表示自己将在2024年总统大选共和党党内初选时投票给特朗普，获得投票支持第二的是佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯（21％）。而就特朗普是否应在2024年再次竞选的提问，有68％的被调查者表示赞成，有32％的人反对或无意见。