【视频】SpaceX“星际飞船”SN10试射 降落成功着陆后发生起火爆炸

2020年12月9日spaceX的星际飞船SN8火箭原型在德克萨斯州Boca Chica试射升空。

美国太空探索技术公司SpaceX研发的未来巨型火箭“星际飞船”原型机SN9周三从得克萨斯州试射，按计划升至10公里高空，在成功降落几分钟后发生爆炸。 SpaceX公司在去年12月和今年2月进行的另外两次原型机试射时也发生降落中坠毁。

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SpaceX首席执行官埃隆 马斯克(Elon Musk)在爆炸后一个小时发推特说，“太空船SN10降落整体着陆！”他随后再发一条推文中补充说：“ SpaceX团队工作非常出色，衡量成功真正的标准是，星际飞船的升空已成常态。”

SpaceX评论员约翰·英斯普鲁克（John Insprucker）在现场直播的视频中最初宣布，这是“一次美妙的软着陆”。

但之后火箭底部出现火苗，火苗被现场人员扑灭。几分钟后，火箭发生剧烈爆炸，飞船体抛向空中然后坠地粉碎。

埃隆马斯克创立的SpaceX 公司期望“星际飞船”未来飞向火星。周三“星际飞船”SN10原型机在格林尼治标准时间周三下午11点20分从德克萨斯州博卡奇卡起飞，进行了第三次亚轨道测试。飞船由三个引擎推动，按计划升至10公里高空，之后翻转机身位置，进入返航垂直降落，初看没有意外发生，火箭完整降落在预定位置。

“星际飞船”的另外两个原型机（SN8和SN9）在去年12月和今年2月试射时，均在降落期间爆炸坠落。

在实现马斯克探索火星之前，“星际飞船”在一旦投入使用后将最初用于飞往月亮的旅行，日本亿万富翁前泽佑作（Yusaku Maezawa）已成为2023年乘坐spaceX“星际飞船做绕月球飞行的第一名乘客。他在周三发视频推特，邀请世界各地八个人加入他的这一行程，报名将截至到3月14日，报名一周之后进行初选。参加此次旅行的费用是多少没有对外公开。

除载人飞船外，SpaceX未来还计划研发第一阶段的超级重型飞船，飞船整体高度为120米，机上可载重100吨货物。

点击视频收看法国电视Frane24的报道。