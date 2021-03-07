出席中外记者会 王毅：希望更多外国记者成为新时代的斯诺

中国外交部长王毅3月7日在两会期间就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。据英国广播公司（BBC）驻华记者麦克唐奈（Stephen McDonell）介绍，由于新冠疫情限制，王毅参加的这场记者会连续第二年以远程方式进行。部分获准参会的记者以视频会议方式隔空向他提问。

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消息显示，周日的记者会持续了1小时40分钟，王毅在现场创纪录地回答了27个问题。会上，向王毅提问的中外媒体依次是：中央广播电视总台央视、俄罗斯塔斯社记者、人民日报、埃及中东通讯社、香港中评社、美国全国广播公司、中央广播电视总台CGTN、法新社、中央广播电视总台国广、阿联酋中阿卫视、新华社、新加坡联合早报、深圳卫视、日本共同社、环球时报、印尼安塔拉通讯社、凤凰卫视、哈萨克斯坦24KZ电视台、北京日报、印度报业托拉斯、中国新闻社、意大利安莎社、中央广播电视总台央广、新加坡《海峡时报》、澎湃新闻、古巴拉美通讯社和中国日报。

记者会最后，由中共中央宣传部主办、国务院新闻办公室代管的《中国日报》记者“代表网友”提问说，“一些外国媒体尤其是西方媒体对中国进行选择性报道。这不由让人联想起在延安时期美国记者斯诺和他的那本《红星照耀中国》让世界首次深入了解了中国共产党，了解了真实的红色中国。您觉得在外国记者中还有没有可能产生新时代的‘斯诺’呢？”王毅回答说，“首先，我要借此机会感谢外国媒体朋友的辛勤工作。媒体是各国沟通了解的重要桥梁。去年新冠肺炎疫情发生以来，很多外国媒体朋友坚守岗位，克服困难，持续向世界讲述中国人民抗疫故事。你们辛苦了！”

王毅说，“80多年前，斯诺（Edgar Snow）和斯特朗（Anna Louise Strong）、史沫特莱（Agnes Smedley）等一批外国记者来到中国陕北延安，将自己的所见所闻所思所想忠实介绍给了世界。斯诺并不是共产主义者，但他看待中国共产党时，不带意识形态偏见，始终坚守客观真实，始终追求公正良知。他所展现的职业精神和道德操守让人敬佩，他为增进中美人民的相互了解倾注了毕生心血，中国人民至今仍然怀念他。”

王毅说，“今天的中国需要更好了解世界，世界也需要更好了解中国。无论时代如何变迁，媒体都应坚守职业道德。我希望外国媒体记者将焦距对准中国时，既不要用‘美颜相机’，也不要用‘灰黑滤镜’。只要真实、客观、公正，你们的报道就会丰富精彩，就能经得起历史的检验。中国希望并欢迎更多外国媒体记者成为‘新时代的斯诺’。”被王毅点名的这三位美国记者斯诺、斯特朗和史沫特莱拥有被中国官方授予的“中国人民的老朋友”称号。1984年在北京还成立了以邓颖超为名誉会长和黄华为会长的“中国三S研究会”，即“中国史沫特莱、斯特朗、斯诺研究会”（SMEDLEY-STRONG-SNOW SOCIETY OF CHINA）。

据担任过新华社国际新闻编辑部编辑、柏林分社首席记者，新华社参考资料编辑部副主任的中共党员张辛民曾撰文介绍，“‘出口转内销’是中国共产党的一个传统做法。它产生的背景，是在被封锁包围的环境中，自己的对外宣传力量又极其薄弱的条件下，领导人想出的一个宣传自己的办法”。他写道，“最早的‘出口转内销’，大概可以追溯到1９３６年美国记者埃德加·斯诺访问陕北时对中共领导人的采访和他结束访问后写出的《西行漫记》。这本书最早的‘内销’市场是国民党统治区的中国人，其影响之大，及于几代人”。

张辛民称，“以后又有１９３７年１０月毛泽东和英国记者贝特兰就抗日战争早期的形势和中国共产党的主张的谈话；１９４６年８月毛泽东和美国女记者安娜·路易斯·斯特朗就抗日战争胜利后国际和中国的形势及前途的谈话。这两篇著名的谈话记录，现在人们都可以在《毛泽东选集》中看到。”他写道，“因为这种‘出口转内销’的做法效果好，建国以后便沿袭下来。不过据说又多了一个理由，就是让外国人替我们讲，我们可以对其内容不承担责任，而《参考消息》转‘内销’后，中国人同样可以及时知道自己的领导人对外说了些什么。”