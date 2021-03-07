缅甸抗议中死亡的华裔少女遭军方掘坟验尸 引发民众愤慨

受军政府控制的缅甸广播电视台（MRTV ）3月6日报导，当局将在反政变示威期间遭当街枪杀的19岁华裔少女邓家希（Angel, Ma Kyal Sin）的遗体挖出并验尸。军政府声称，邓家希并非遭警方枪击杀害。消息传出后更加令示威民众愤慨，认为军政府污辱死者、扭曲真相，缅甸周日再度爆发全国性抗议活动。

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缅甸国内周六流传，在第二大城市曼德勒示威活动中被枪杀的邓家希的坟墓被军方挖掘。据路透社报导，军政府随后证实把邓家希遗体挖掘出来验尸，并指已“证实”邓家希并非军警所杀。此外，军政府安全部队于周六完成驱散反政变民间示威活动后，深夜再次搜捕异见人士。

报导指，有人见到邓家希的坟墓于周五被军方及警员围封，其棺材被起出。当局把她的遗体放在长椅上验尸，并疑似从中取出一小块物件，之后再重新埋葬。缅甸军政府周六表示，曾将邓家希的遗体崛出进行验尸。受军政府控制的缅甸广播电视台（MRTV ）后报导称，验尸报告显示，在邓家希大脑发现了一块1.2厘米 x 0.7厘米的金属块，跟军警所用的子弹头不同。其又称邓家希是后脑中枪死亡，而当时军警在邓的前方，所以不可能是遭军警枪杀。MRTV 更宣传称，是反政府分子为制造混乱，杀死的邓家希。

对于军政府的这一最新宣传活动，缅甸反政变抗议人士则指控当局想掩盖杀人罪行，并指掘坟开棺验尸是对邓家希和其家人的极大侮辱。相关报导提及，据邓家希被杀前拍到的相片显示，当时她是掉头向后方。换言之她的后脑是对着军警的方向。

值得一提的是，缅甸军政府聘请的以色列裔加拿大籍政治说客梅纳什（Ari Ben-Menashe） 向路透社表示，缅甸军方期望早日远离政治、“不想做中国傀儡”，并希望修补同美国的关系。梅纳什在接受电话采访中向路透社表示，缅甸军方认为昂山素季与北京的关系太密切。

这位以色列前情报人员说，“（军方）实际上是向西方和美国靠拢，而不是想接近中国。他们（军方）想完全摆脱政治 … 但这是一个过程。”梅纳什还声称，其被缅甸军方要求传达的另一个信息是，军政府希望协助于 2017 年遭赶走的数十万名罗兴亚人回国。缅甸军政府的发言人则拒绝于周六对此进行评论。

缅甸军方及国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）被指于 2017 年对罗兴亚人进行种族灭绝，导致数十万罗兴亚人被迫出走。即使在 2月1日的军方政变前，敏昂莱等军头一直因种族灭绝罪行受到西方的制裁。根据维权组织政治犯援助协会（Assistance Association for Political Prisoners）介绍，自缅甸反政变示威发生后，军政府已拘捕至少 1500 人， 50 逾人被杀。