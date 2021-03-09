纽约州长库莫性骚扰指控增至5人 拒辞职 检察长启动调查

纽约州长安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）在发生性骚扰指控后的首次新闻发布会上2021年3月3日。

纽约州长安德鲁-库莫（Andrew Cuomo）涉嫌性骚扰的指控者增至5人。库莫质疑这些前雇员的指控。纽约州检察长启动了调查程序。他仍拒绝辞职。

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据法新社纽约报道，纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）3月8日周一任命两名独立律师，负责调查对纽约州长安德鲁-库莫性骚扰的指控。同时州议会共和党议员对他启动了弹劾程序。

纽约州总检察长莱蒂西亚-詹姆斯周一在一份声明中宣布，她已选择前联邦检察官金俊（Joon Kim）和劳动歧视律师安娜-克拉克（Anne Clark）负责调查自2月24日以来，5名女性先后对库莫提出的性骚扰和不当行为的指控。

这名检察长说，这个律师团队的任务是针对州长受到的性骚扰指控、围绕这些指控的情境，及州长办公室处理这些案件的方式，进行全面独立调查"。这名检察长补充说，这两名律师每周都会向检察官汇报工作进展，但没有设定调查时限。

检察官此番启动调查的背景是，要求解除这位强大州长职务的呼声日益高涨。

这位63岁的民主党州长已执政10年，曾在冠状疫情大流行中被视为英雄，被赞管理疫情严格，反应迅速。

不过，最近他被指控故意隐瞒老人院的冠状病毒死亡人数（至少13000人死亡），受到联邦调查。

现在库莫丑闻缠身，从民主党的抗疫英雄，变成了“负资产”。纽约州议会民主党多数领袖安德雷娅-斯特沃-库森（Andrea Stewart-Cousins）和她在当地立法机构的几位同事一起呼吁安德鲁-库莫辞职。

《华盛顿邮报》和《华尔街日报》周六也刊出两篇指控库莫性骚扰的新证词。这些新证词与之前库莫的前助手说的情况类似。这些人都描述了一个"有毒"的工作环境。

但库莫周日3月8日表示拒绝辞职，他称"我不会因为指控而辞职"。他质疑对他指控的"可信度"。他说，“我是由这个州的人民选出来的”，而“不是由政客选出来的。"

在这种情况下，纽约州议会众院少数党共和党领导人周一宣布启动对州长库莫的弹劾案。纽约州众议院共和党领袖威尔-巴克利（Will Barclay）周一表示，“越来越明显，不论听证会和调查如何进行，真正的问题是：州长已失去如此多的信誉和信任，以至于我们认为他无法继续执政。"

这样的弹劾程序若想成功，须在州议会的150名众议员中取得多数票支持。然后按照类似美国总统弹劾程序的模式，将弹劾案提交给纽约州参议院和州上诉法院的7名法官进行审判。如纽约州参议院三分之二多数同意罢免州长，那么，库莫将被罢免，由他的竞选搭档、 "副手"、民主党人凯西-霍库尔（Kathy Hochul）接任州长一职，直到2022年11月选举。