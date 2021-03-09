【视频】哈里梅根访谈引发英国媒体舆论风暴

英国王室哈里王子和梅根接受美国知名主持人奥普拉·温弗瑞的电视专访周一在英国播出，哈里夫妇在访谈中表示，种族歧视“在很大程度上”是他们夫妻俩离开英国的原因，引发英国舆论轩然大波，媒体纷纷报道置评，以”爆炸性“、”破坏性“、甚至”毁灭性“形容此次访谈。英国王室目前还没有对访谈做出正式回应。

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在哥伦比亚广播公司再次播出的一段访谈新的剪辑中，哈里说种族主义“在很大程度上”是他们夫妻俩离开英国的原因，他谴责英国媒体的”毒害性“，说“英国并不狂热。” “英国媒体是狂热的，尤其是小报。”

梅根的朋友、网球运动员塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）在社交网留言支持哈里夫妇，说，从自己的性别和种族的经历知道，媒体和一些机构表现出的对妇女和有色人种的诽谤、矮化，妖魔化，意识到我们有义务“必须反对小报的恶意和毫无根据的八卦新闻”

受到指责的英国小报也对采访做出回应，对哈里夫妇持最尖锐批评的评论家之一皮尔斯·摩根（Piers Morgan）在《每日邮报》上谴责了采访所报道的种族主义指控缺乏“细节”。他说“考虑到梅根的母亲是黑人，父亲是白人，无辜地问哈里的婴儿将是什么样的肤色会构成种族主义吗？” “如果提问听起来带着贬义或暗示孩子的肤色是个问题，那就是种族主义。但是我们对这些基本情况并不知道，因为萨塞克斯公爵夫妇除了发出种族主义指控的炸弹之外，并没有多说具体内容。“

“英国泰晤士报”周一的评论说，专访比王室此前预期的效果更糟，“梅根说曾想到自杀，她担心自己的心理状态，希望寻求心理医生，而王室没有提供帮助。”评论称这些是对王室的“破坏性指控”。

英国广播公司BBC报道说，“这是一次毁灭性的采访”，揭示了“宫廷内的巨大压力”，并绘制了“一个冷漠的王室及其成员的形象”。

截至目前，白金汉宫仍然没有对哈里夫妇的采访正式做出回应。

在英国政府一边，唐宁街试图就对此事保持距离，英国首相府发言人周一早间曾表示，自己和约翰逊首相“都没有看过这个采访”，同时说，首相之前已表示过英国社会“没有种族主义的空间“。 之后首相约翰逊在周一下午的新闻发布会上说，“我一直非常钦佩女王，以及她在我们国家和英联邦所扮演的团结角色，至于其他的事情，所有与王室有关的事情，我之前不会发表评论，今天也是如此。”

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