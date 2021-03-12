澳前财长将任经合新秘书长 中国因素几何?

3月12日，法新社巴黎站引述一位匿名人士的消息，称澳大利亚前财政部长马蒂亚斯-科尔曼已经被选为经济合作与发展组织新一任秘书长，其他法国媒体也有报道称，若不出最后一刻的意外消息，马蒂亚斯-科尔曼的任命消息，将会在下周得到官宣。

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马蒂亚斯-科尔曼今年50岁，出生在比利时的德语区，在他二十多岁的时候，移居到了澳大利亚，曾在2013年到2020年之间任澳大利亚财政部长，经历过阿伯特，特恩布尔，和莫里森时代。他预计将会接替现任经合组织秘书长，墨西哥人古里亚。

马蒂亚斯-科尔曼若出任，可能会让一些人感到惊讶。不过回声报分析称：澳大利亚面对中国雄心的坚定态度，无疑给了科尔曼更多的筹码，经合组织有需求，在太平洋地区增强存在感，太平洋地区是世界上最动力十足的地方，地缘政治问题也很多，而中国在这一地区的优势很强。法新社则报道称，有消息人士表示，科尔曼得到了美国强大的支持，而他的亚洲事务经验，也是决定性的；另外，消息人士还表示，现在，世界的民主国家正在重新评估对中国的经济依赖，而另一位呼声较高的，前欧盟贸易委员，瑞典人塞西莉亚-马尔姆斯托姆则被认为，在贸易上，她对依赖中国的现象过于放任。

事实上，科尔曼此前并不是最被广为看好的那个。绿色和平组织也在本周五，对经合组织的这一选择表示“深深遗憾，十分愤怒”，批评科尔曼此前有关气候变化的立场。科尔曼曾经说过“澳大利亚的碳排放交易计划，是经济上的自残行为，而且毫无益于遏制全球排放”的话，而且当澳大利亚的学生为了呼吁关注气候，采取行动，而示威游行，科尔曼曾经建议他们“关注学校课业”。不过科尔曼后曾强调，若有机会，将在经合组织带领成员国在气候议题上有所作为。