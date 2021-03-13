巴赫：国际奥委会不是用来解决中国问题的超级世界政府

国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）3月12日表示，该组织不是一个能够在北京2022年冬奥会前解决中国人权问题的 “超级世界政府”，尽管近期活动人士出于人权顾虑，要求国际奥委会对北京冬奥会作出行动的呼声日益高涨。

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继2008年夏季奥运会之后，北京将成为明年第一个举办夏季和冬季奥运会的城市。但鉴于中国当局的人权记录，2022年冬奥会仍在中国举办受到了批评。据路透社报导，西藏和香港团体以及世界上最大的维吾尔族海外流亡团体的代表上周五早些时候表示，国际奥委会在去年10月份与他们会面后，没有就他们的担忧采取行动。这些组织还表示，中国官方对国际奥委会的任何保证都没有价值。

巴赫在周五的新闻发布会上说，“我们正在非常认真地对待这件事”。当被具体问及有关中国侵犯权利的问题时，他说，“人权和劳工权利以及其他权利现在和将来都是主办城市合同的一部分。”巴赫说，“我们正在与组委会紧密合作。我们正在监测供应链、劳工权利、新闻自由和许多其他问题。这是我们的责任。”

美国周五早些时候通过联合国人权理事会谴责中国当局对少数民族和宗教少数群体的迫害，包括在新疆对穆斯林维吾尔人犯下的“反人类罪和种族灭绝罪”，以及在西藏的严格限制。巴赫宣称，“我们不是一个超级世界政府，国际奥委会可以解决甚至处理不是联合国安全理事会、七国集团、二十国集团有办法解决的问题”。他说，“这是在政治的职权范围内。我们必须在我们的责任区履行我们的责任。”

巴赫还就东京奥运会的新冠疫苗接种要求问题表示，“没有规定接种是义务。遵从各国的指针和规则是国际奥委会的原则，将接受任何情况。”对于日方基本决定不接纳外国观众，他强调了尊重其决定的立场。

巴赫11日曾宣布将从中国购入新冠疫苗，并提供给包括残奥会在内参赛选手，日本奥运大臣丸川珠代随后于12日表示，参加东京奥运会的日本运动员不会接种中国的新冠病毒疫苗，因为这种疫苗还没有获得日本批准。国际奥委会当天亦澄清说，“这仅适用于卫生部门批准的国家。”

巴赫表示，“无论是哪里制造的（新冠疫苗）都没有关系。重要的只有是否有效，有无不良反应。需要的是联合的感觉。”他还指，计划采取迅速检测的对策，以防备未感染却呈阳性的“假阳性”。