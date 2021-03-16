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日本首相菅义伟接见美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀

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日本首相菅义伟星期二在首相官邸接见美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀
日本首相菅义伟星期二在首相官邸接见美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀 AP - Kim Kyung-hoon
作者： 安东尼
5 分钟

日本首相菅义伟星期二在首相官邸接见美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀。菅义伟表示乐见美国拜登政府重视同盟国及伙伴的关系。会谈中确认美日同盟的重要性。菅义伟说，美日同盟是印度太平洋和平稳定与繁荣的基础，在日益严峻的安全保障环境中，美日同盟的重要性日益增高。

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对于美国拜登政府正推动重视与同盟国及伙伴关系的政策，菅义伟表示迎。菅义伟与布林肯、奥斯汀针对涵盖中国、抄袭等国及地区局。三人中国通海警局船隻可武的海警法，以及中国在海、南海的行表示忧虑

菅义伟与布林肯、奥斯汀也针对美日安保及防合作交，一致认为有必要加美日同盟的遏止力及应对能力。

奥斯汀则表示，美日同盟是美国在印度太平洋地区的略基，期待美日今后共同合作致力于实现「自由且开放的印度太平洋」。

有关驻日美重新整等事宜，菅义伟表示，若要确保日美留，需得当地居民的理解。

有关朝鲜的局势，三人都认为美日将持续紧密合作因针对日本人遭朝鲜架的问题，菅义伟请求美国政府助，得美方支持。

菅义伟在会中提到他4月访问美国，期待与拜登行高峰会谈时，能确美日同盟的连带感。

布林肯表示，与奥斯汀一同首度以部长级身分出访，能到日本访问感到很高。他，美日同盟60年来一直是地区的和平、定、繁荣的基，也希望今后能一同理重要的全球课题

义伟布林肯及奥斯汀时，日本外大臣茂木敏充和防大臣岸信夫陪同列席。

 

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