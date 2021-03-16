日本首相菅义伟接见美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀

日本首相菅义伟星期二在首相官邸接见美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀

日本首相菅义伟星期二在首相官邸接见美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀。菅义伟表示乐见美国拜登政府重视同盟国及伙伴的关系。会谈中确认美日同盟的重要性。菅义伟说，美日同盟是印度太平洋和平稳定与繁荣的基础，在日益严峻的安全保障环境中，美日同盟的重要性日益增高。

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对于美国拜登政府正推动重视与同盟国及伙伴关系的政策，菅义伟表示欢迎。菅义伟与布林肯、奥斯汀针对涵盖中国、抄袭等国际及地区局势交换意见。三人对中国通过海警局船隻可动武的海警法，以及中国在东海、南海的行动表示严重忧虑。

菅义伟与布林肯、奥斯汀也针对美日安保及防卫合作交换意见，一致认为有必要加强美日同盟的遏止力及应对能力。

奥斯汀则表示，美日同盟是美国在印度太平洋地区的战略基础，期待美日今后共同合作致力于实现「自由且开放的印度太平洋」。

有关驻日美军重新整编等事宜，菅义伟表示，若要确保驻日美军的稳定驻留，需获得当地居民的理解。

有关朝鲜的局势，三人都认为美日将持续紧密合作因应。针对日本人遭朝鲜绑架的问题，菅义伟请求美国政府协助，获得美方支持。

菅义伟在会谈中提到他预定4月访问美国，期待与拜登进行高峰会谈时，能确认美日同盟的连带感。

布林肯表示，与奥斯汀一同首度以部长级身分出访，能到日本访问感到很高兴。他说，美日同盟这60年来一直是地区的和平、稳定、繁荣的基础，也希望今后能一同处理重要的全球规模课题。

菅义伟接见布林肯及奥斯汀时，日本外务大臣茂木敏充和防卫大臣岸信夫陪同列席。