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布林肯与奥斯汀拜会文在寅

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美国国务卿布林肯
美国国务卿布林肯 REUTERS - POOL
作者： 法广
4 分钟

美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀今天下午拜会韩国总统文在寅时表示，初次亚洲行选择造访韩国代表对韩美同盟的重视，并强调美方对此同盟关系的信赖非常稳固。

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布林肯与奥斯汀束今天上午的美外交、国防2+2卫费分担特别协签仪式等行程后，下午前往青瓦台拜会文在寅。

韩联报导，文在寅于会中表示，美方两位外交及国防首上任后首次出访选择访问韩国，可美国拜登对韩美同盟的重；同拜登政府上任所代表的「美国的回、外交的回、同盟关係的复原」表迎，期盼新政府在国社会上展美国的领导风

布林肯回，首次出访选择来到国「并非偶然」，「拜登总统希望再次强调韩美同盟美国的重要性，而除确同盟关係，也希望达深化双方合作是多么重要」。

奥斯汀则说，他是「著拜登总统对韩美同盟的烈意志而来」，强调美方对韩美同盟的信「固若金」，并表示在这变化快速的世界上，美同盟关系最重要。

文在寅也提及2+2及驻卫费分担特别协认为这有助美同盟展，并作两国人民、朝和平繁荣的核心。

 

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