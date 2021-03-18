布林肯与奥斯汀拜会文在寅

美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀今天下午拜会韩国总统文在寅时表示，初次亚洲行选择造访韩国代表对韩美同盟的重视，并强调美方对此同盟关系的信赖非常稳固。

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布林肯与奥斯汀结束今天上午的韩美外交、国防2+2会谈及驻韩美军防卫费分担特别协定草签仪式等行程后，下午前往青瓦台拜会文在寅。

韩联社报导，文在寅于会中表示，美方两位外交及国防首长上任后首次出访就选择访问韩国，可见美国总统拜登对韩美同盟的重视；同时也对拜登政府上任所代表的「美国的回归、外交的回归、同盟关係的复原」表达欢迎，期盼新政府在国际社会上展现美国的领导风范。

布林肯回应，首次出访选择来到韩国「并非偶然」，「拜登总统希望再次强调韩美同盟对美国的重要性，而除确认同盟关係，也希望传达深化双方合作是多么重要」。

奥斯汀则说，他是「带著拜登总统对韩美同盟的强烈意志而来」，强调美方对韩美同盟的信赖「固若金汤」，并表示在这变化快速的世界上，韩美同盟关系最为重要。

文在寅也提及这次2+2会谈及驻韩美军防卫费分担特别协定草签，认为这有助于韩美同盟稳定发展，并作为两国人民、朝鲜半岛及东北亚和平繁荣的核心。