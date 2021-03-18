朝鲜：如果美国不放弃敌视政策 就不会有双方接触

就在美国拜登政府外交和国防高层首访韩国、双方举行“2+2”部长会谈之际，据韩联社报道，朝鲜周四警告，只要美国不放弃对朝敌视，平壤方面就不会理会美方提出的接触要求。

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报道引述朝鲜第一副外相崔善熙（Choe Son Hui）通过官媒发布的声明表示，“在美国放弃敌视朝鲜政策之前，美朝之间不会有任何接触，也不会有任何对话”，她说，“因此，我们将不理会美国未来做出的此类尝试”。

平壤发出这一警告之际，正值美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀访问首尔。这是美国访问团亚洲巡访的第二站，美韩进行了2加2部长会谈，周四访问团将与韩国总统文在寅会面。

自拜登政府就职以来一直未能与朝鲜达成接触。美国国务院副发言人贾琳娜·波特本周说，华盛顿自2月以来尝试通过多渠道与平壤取得联系，但至今没有收到任何回应。”拜登就职前夕，金正恩曾抨击美国是朝鲜的“最大敌人”，说“无论谁上台，他们对朝鲜政策的真正意图永远不会改变。”

崔善熙周四声明未直接点名拜登，她抨击美国“新政府”就任以来所做的只是表现出对”朝鲜威胁论“沉迷和对“无核化的无端言论”。 她说朝方已对布林肯在日本所提的建议感到震惊，“很想知道在韩国他又将发表什么疯狂言论”。她警告朝美间已没有举行两次“特金会”的现实，强调如果要双方进行会谈，必须要首先对等。

此外，针对美韩上周开始的联合军事演习，金正恩的妹妹金于正周二严辞警告美国不要”在朝鲜的土地上释放火药味“，华盛顿如果想平稳四年执政，就不要针对朝鲜“惹事情“。这是拜登上台以来平壤首次放话给美国新政府。

美韩外长防长2加2会晤周四发布的联合声明再次强调解决朝鲜核导问题。

目前美国就实现朝鲜半岛无核化的目标没有进展，2019年的两次“特金会”未能达成协议破局，而平壤也因发展核武继续受到国际制裁。在全球疫情下朝鲜较以往更显孤立，为避免病毒传入境内朝鲜关闭边界已一年多。