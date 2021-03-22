中国宣布正式核准区域全面经济伙伴关系协定RCEP，领先其余14个成员国

11月15日，中国总理李克强在RCEP线上签署仪式上。

中国商务部3月22日宣布，中国已完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的核准，成为率先批准该协定的国家。RCEP各成员国均表示，将在今年底前批准这一协定，推动该协定于明年1月1日生效。

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RCEP由中国、日本、韩国、澳洲、新西兰和东协十国组成，这15个国家于去年11月15日正式签署该协定。RCEP成员国总人口达22.7亿，GDP达26兆美元，出口总额达5.2兆美元，这三项指标均占全球总量的30%左右，是目前全球规模最大的自由贸易协定。

中国国务院总理李克强3月11日在全国人大会议落幕后的中外记者会上谈到这一协定时表示，经过8年的努力，去年东协10国与中、日、韩、澳、新等谈成了RCEP协定，这是世界上最大的自贸区，是不同社会制度、文化习俗，不同发展阶段国家共同建设的。

李克强说，这“将扩大各国人民的福祉，而且有助于地区产业链、供应链的稳定，会给世界经济增添动力。”

他强调，中国是世界产业链、供应链的重要组成部分，中国不仅要发挥自身的作用，而且要履行自身的责任，维护以世贸组织规则为基础的多边贸易体制。只要是对互利共赢有利的，无论是多边、双边的机制，中国都持积极开放的态度。