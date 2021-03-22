协助戈恩离奇出逃 一对美国父子遭日本检方起诉

日本东京检察官办公室周一起诉两名美国人，指控他们帮助受贪腐指控候审中的雷诺-日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）2019年底以离奇的方式逃离日本。

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日本检察官在声明中说，东京检察官办公特别调查组已向东京地方法院提起诉讼，对两名被告进行审判。”

这两名美国人分别是美军特种部队前成员迈克尔·泰勒（Michael Taylor）和他的儿子彼得·泰勒（Peter Taylor），现年分别为60岁和28岁。在日方的要求和努力下，两人已在今年3月初被从美国引渡到日本，被关押在东京拘留中心。卡恩2018年11月至2019年4月期间也曾在此被拘押了130天。

美国司法按日方要求在去年5月逮捕了泰勒父子，因被认为存在“巨大的逃亡危险”，他们在被引渡到日本之前在美国一直被拘留。

卡洛斯·戈恩的逃亡过程堪称离奇。2019年12月31日清晨，因贪污等多项罪名指控而被保释候审时的戈恩悄悄离开东京的家，与两名美国同伙一起搭乘火车前往大阪。外界猜测他通过躲藏在装备音响设备的大盒子中逃脱了机场安检，乘私人飞机离开日本，当时日本对这种设备行李检查并不是强制性的。同时有巴西、法国和黎巴嫩国籍的戈恩经伊斯坦布尔两天后抵达贝鲁特。

美国检察官文件提到，泰勒父子涉嫌参与“近年来最肆无忌惮、精心策划的逃亡事件之一”。

汽车制造业大亨戈恩现年66岁，他受到日本多项司法指控，包括挪用公款、瞒报收入、向企业转嫁个人投资损失和严重背信等，目前是国际刑警组织的通缉目标。因黎巴嫩对日没有引渡协议，因此日本无法要求引渡戈恩，但戈恩也同时被黎巴嫩司法禁止离境。