美国印太司令提名人阿基里诺：美国应持续对台军售

美国印太司令提名人阿基里诺星期二表示，面对中国增加对台军事施压， 美国应持续维持前进部署与可靠威吓力量，并持续对台军售协助台湾发展不对称系统，确保台湾有能力自卫。

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中央社报道，目前担任太平洋舰队司令的阿基里诺（John Aquilino）星期二提供给美国参议院军事委员会的书面质询答覆中，谈到美国该如何协助台湾面对来自中国的军事威胁。他表示，中国持续透过逾越海峡中线的空域与海域行动，加强对台施压。

阿基里诺表示，中国人民解放军持续部署广泛先进武器与系统，以能对台湾达成决定性优胜。对于台湾持续强化后备军力，继续为国外与境内採购编列预算，以及近程培训与战备，他予以肯定。

阿基里诺表示，台湾应优先采购具高度机动性、可分散且致命的不对称系 统，以确保台湾有能力防御攻击。

美国印太司令部未来将会透过安全合作以及根据台湾关系法军售台湾，持续就发展军事实力、 作业互通能力、战备与专业发展，为台湾提供建言。

阿基里诺重申美国遵循美中三公报、台湾关系法与六项保证的长期承诺，继续协助台湾维持足够的自我防卫能力 ，未来他将与国防部长商谈了解潜在政策改变的风险与回报，确保对台湾的支持，并为实现维护台海与区域和平及稳定的终极目标做出贡献。

在谈到美中关系时，阿基里诺表示，美中对未来看法迥异，中国期望塑造一个与其专制模式一致、与基于规则建立的国际秩序相抵触的世界。但他也表示，会继 续寻求与中国建立建设性、稳定、注重结果的国防关系 ，减少误解与误判风险。