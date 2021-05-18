世界疫情仍肆虐 欧盟加快接种疫苗

截至格林威治标准时间18日10时，全球至少339万1849人死于2019冠状病毒疾病，至少1亿6350万7240例确诊。全球17日通报24小时新增1万76人病殁、58万1379起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4329死）、巴西（786死）、哥伦比亚（509死）。根据法新社统计欧盟成员国卫生单位公布的官方新数据，截至今天18日为止，欧盟已经施打至少2亿剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

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法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日10时，全球疫情1亿6350万例确诊，逾339万人病殁。疫情从2019年12月在中国爆发，迄今绝大多数感染者都已康复。但有些人在痊愈后数周甚至数个月内，仍持续感受到症状。

上述数据是依据各国卫生当局每天提供的统计，不包括俄罗斯、西班牙和英国等3国的统计单位其后提出的重新估算数据，且数据只是实际染疫总数的一部分，因为许多轻症或无症状患者一直未被检测出。

全球17日通报新增1万76人病殁、58万1379起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（4329死）、巴西（786死）、哥伦比亚（509死）。美国仍是疫情最严重国家，累计58万6359人病故、3299万4443例确诊。

其他疫情严重国家还包括巴西（43万6537人丧生、1565万7391例确诊）、印度（27万8719人丧生、2522万8996例确诊）、墨西哥（22万493人丧生、238万2745例确诊）及英国（12万7684人丧生、445万2756例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，匈牙利是死亡率最高国家，每10万人就有302人染疫丧命。

法新社说，从区域来看，欧洲累计111万1682死、5230万9980例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计98万4378死、3096万1704例确诊；美国和加拿大共计61万1321死、3432万6283例确诊。

亚洲共计41万8562死、3288万6797例确诊；中东地区共计13万8267死、827万5925例确诊；非洲共计12万6563死、470万370例确诊；大洋洲共计1076死、4万6187例确诊。

仍据法新社统计说，欧盟至此施打超过2亿剂疫苗。达到2亿剂疫苗的里程碑意味欧盟应该走在实现目标的轨道上。欧盟设定7月底前为70%成人完成接种疫苗的目标，也就是4亿4800万人中的约2亿5500万人。

根据法新社的数据，截至格林威治时间8时30分，欧盟已施打至少2亿剂疫苗。

至少5290万人已完成接种BioNTech/辉瑞（Pfizer）、莫德纳（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）等两剂型疫苗，或是娇生集团（Johnson & Johnson）单剂型疫苗，相当于欧盟总人口的11.8%。

数据显示，人口较少的马尔他接种率名列前茅，有32.5%的人完成接种；保加利亚严重落后，只有6.1%的人完成接种。

欧盟大型国家当中，德国接种完成率11.1%、法国13.5%、意大利14.6%、西班牙15.4%。根据法新社统计的数据，全球各地已施打15亿剂疫苗。