北极峰会：美俄博弈又一大战场

为期两天的北极理事会八大成员国外长会议今天在冰岛首都雷克雅维克（Reykjavik）拉开帷幕，气候变化，北极地区资源航运开发长期是北极理事会的中心议题，美俄两国之间的紧张关系使此次会议气氛尤为紧张。这是美国拜登政府上台之后双方高层领导人的首次正面交锋。

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美国，俄罗斯，加拿大，冰岛，挪威，丹麦，瑞典，芬兰北极理事会的八大成员国的外长以及法国，中国等13观察员国的代表出席今明两天的北极部长会议。虽然军事议题并未列入北极峰会的议事日程，但是，美俄两国都在峰会前夕加强了在北极地区的军事行动，冷战的气氛笼罩着峰会举办地点冰岛首都雷克雅维克。

俄罗斯军队近期在北极地区大显身手，俄罗斯海军的三艘运载核弹头的潜水艇与破冰船在北极海域出没，相关的视频在俄罗斯的社交网络广为传播，最近几年来，俄罗斯军队不断加强在当地海域的军事演习，其目的，俄罗斯外长拉夫罗夫周一已经作出了明确的表述，俄罗斯不接受任何对其在北极军演所作出的批评，因为所有人都清楚，那里自古以来就是俄罗斯的领土。对此，前往冰岛与会的美国国务卿布林肯表示，美国对北极地区部分军事活动增加感到担忧。担心此举将破坏该地区和平与可持续发展的共同目标。布林肯强调必须避免北极地区军事化。不过，布林肯在途径丹麦时对丹麦政府斥资两亿欧元加强对格陵兰岛的军事监控的计划表示赞同。

此外，正如俄罗斯外长拉夫罗夫所言，美国最近几年来也加强了在北极地区的军事活动，2018年，美国Harry S. Truman航母曾经出入北极圈，这是冷战结束之后的首次。一年前，美国的四艘战舰在一艘英国战舰的陪同下曾经在巴伦支海接近俄罗斯领海海域航行。再加上，同俄罗斯一样，北约军队在北极地区也经常举行常规军演。克里米亚冲突是北约与俄罗斯关系骤然紧张的根本原因，而气候变化，冰土融化为矿产开发提供条件以及北极航道的日益开通使该地区成为包括中国在内的大国博弈的新的战场。

法专家：北极和平对俄罗斯至关重要

法国南北极问题专家，巴黎政治学院教授Mikaa Mered,向法国媒体介绍说，俄罗斯在北极地区加强军事实力的主要目的是为了捍卫俄罗斯的经济利益，俄罗斯在当地能源行业投资巨大，最新的在西伯利亚北部的Vostok Oil油田的投资总金额超过一千亿欧元，计划每天开采两百万桶石油。因此同美国一样，俄罗斯也并不希望北极地区爆发冲突。