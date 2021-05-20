新加坡香格里拉对话会因新冠疫情而取消

香格里拉对话会原定于6月4日至5日于新加坡举行。对话会组织者英国国际战略研究所（IISS）5月20日发表声明称，对话会因新冠疫情而取消。

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英国国际战略研究所在一份声明中说：“全球新冠疫情最近有所恶化，部分原因是传染性新冠病毒变异体的增加。新加坡本土病例有所上升，该国最近还出台了新的限制措施，且不能排除进一步收紧的可能，所有这些都会带来不确定性。”

声明还说：“把这些不同的因素综合起来，就意味着在今年举行面对面的香格里拉对话会已经变得不可行。”

英国国际战略研究所计划明年6月前后再次举行面对面的香格里拉对话会。

从2002年开始举办的一年一度的香格里拉安全对话会已发展成印太地区规模最大的安全论坛。对话会每年都能吸引本地区及世界各地政府高级官员和资深防务专家们出席。

中国官媒《环球时报》表示，香格里拉对话会的取消也失去了中美防长在新加坡首次会晤的可能性。报道说，尤其是在台海、南海局势日趋紧张的情况下，外界对两国防长会晤格外关注，希望从中找到两国军事关系将如何发展的线索。

世界经济论坛星期一也宣布取消原定三个月后在新加坡举行的2021年特别年会。

该组织在一份声明中说：“尽管新加坡政府给与了大力支持，但是近期旅行的不安全性，疫苗接种的不同速度，围绕变异病毒的不确定性，诸多因素结合在一起，使我们难以将全球商界、政界和公民社会的领袖汇聚在一起，举办一场原定规模的全球盛会。”

声明还说：“下一届年会将于2022年上半年举行。具体举办地点和时间将取决于下半年的全球形势。”